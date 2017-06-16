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10:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии планируют вдвое увеличить пособие для многодетных семей

УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Размер социальной поддержки многодетных семей в Башкортостане планируют увеличить вдвое, с трех до шести тысяч рублей ежемесячно. Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил «ТАСС», комментируя вопрос врача из Уфы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Для материальной поддержки многодетных семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера уже имеющейся в республике меры социальной поддержки. Имеется в виду ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, в возрасте от полутора до трех лет. Предлагается увеличить данную выплату с трех до шести тысяч рублей», — сказал руководитель региона. Он также уточнил, что при этом доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума.

Рустэм Хамитов добавил, что по его указу создана рабочая группа по вопросам демографии и повышению рождаемости, которой поручено подготовить план действий на период до 2020 года. Прорабатывается вопрос введения новых мер социальной поддержки для студенческих семей.

Как сообщал ИА «Башинформ», в частности, предлагается установить единовременную выплату при рождении ребенка в указанных семьях в размере 100 тысяч рублей и увеличить размер ежемесячного специального социального пособия имеющим детей семьям студентов и аспирантов с 250 рублей до трех тысяч.

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