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10:29 (мск), источник: АиФ Казань

16 июня открываются новые рейсы в Сочи из Казани

Новый авиаперевозчик приступает к работе в аэропорту Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авиакомпания «КрасАвиа» запускает авиарейсы в Сочи трижды в неделю.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 2,5 часа. Вылеты предусмотрены по ночам, утром и вечером. Так в среду вылет в 3.45 утра, прилет в 6.15, в пятницу в 19.30, прилет в 22 часа, в воскресенье в 13 часов, прилет в 15.30. В обратном направлении можно будет улететь в те же дни недели в полночь, в 16 часов и в 9 утра.

Эта полетная программа будет действовать до сентября.

Более подробную информацию о рейсах, тарифах и правилах их применения уточняйте также в справочной службе авиакомпании по телефону +7 (391) 291-81-80.

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