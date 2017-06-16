16 июня открываются новые рейсы в Сочи из Казани

Авиакомпания «КрасАвиа» запускает авиарейсы в Сочи трижды в неделю.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 2,5 часа. Вылеты предусмотрены по ночам, утром и вечером. Так в среду вылет в 3.45 утра, прилет в 6.15, в пятницу в 19.30, прилет в 22 часа, в воскресенье в 13 часов, прилет в 15.30. В обратном направлении можно будет улететь в те же дни недели в полночь, в 16 часов и в 9 утра.

Эта полетная программа будет действовать до сентября.