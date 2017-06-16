В Краснодаре 73 дома строятся с нарушениями сроков

Это более 9,5 тысячи договоров долевого участия и более 17 тысяч квартир.

На краевом селекторном совещании глава Краснодара Евгений Первышов подробно остановился на самых проблемных жилых комплексах — «Анит-Сити» по ул. им. Митрофана Седина, 131 (застройщик — ООО «Модуль-Инвест»), «Рич Хаус» по ул. Ярославской, 113 (застройщик — ООО «Линдт»), 2 жилых комплекса фирмы «Таурас-96» на ул. Восточно-Кругликовской/Черкасской и ул. Семигорской/Понтийской, а также объектах строительной компании «Счастье» по ул. Домбайской, 10 и им. Жигуленко, 3.

Есть объекты, которые достраиваются, но есть и ряд домов, по которым решение еще не найдено.

Так, ситуация с достройкой «Анит-Сити» не сдвинется с мертвой точки до тех пор, пока не завершатся следственные действия в отношении руководства ООО «Модуль-Инвест». При этом прорабатываются варианты действий, возможных в нынешних условиях. В частности — передать объект новому инвестору.

Что касается жилых комплексов «Таурас-96», то здесь решение на сегодняшний момент найдено — достраивать их будет фирма «ССК».

Первышовтакже отметил, что все предпринимаемые меры и их результаты обсуждаются на регулярных встречах с дольщиками проблемных домов, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что в мэрии Краснодара расследуют деятельность чиновника, выдавшего незаконное разрешение на строительство.