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10:08 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют на выходные: Евро значительно подешевеет

Стал известен официальный курс валют на пятницу, 16 июня, который будет действовать и в выходные дни.

Источник: Actualitati.md

Сегодня цена одного доллара составит 18 леев 20 банов. А стоимость европейской валюты упала сразу на 6 банов. Так, если вчера один евро стоил 20 леев 39 банов, то сегодня и в выходные его стоимость составит 20 леев 33 бана.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: румынский лей — 4 лея 43 бана, гривна 70 банов, а российский рубль-31 бан.

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