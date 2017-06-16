Курс валют на выходные: Евро значительно подешевеет

Сегодня цена одного доллара составит 18 леев 20 банов. А стоимость европейской валюты упала сразу на 6 банов. Так, если вчера один евро стоил 20 леев 39 банов, то сегодня и в выходные его стоимость составит 20 леев 33 бана.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: румынский лей — 4 лея 43 бана, гривна 70 банов, а российский рубль-31 бан.