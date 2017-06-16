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11:00 (мск), источник: УНИАН

В Днепре началась активная фаза достройки метрополитена

15 июня в Днепре началась активная фаза достройки метро. Первый экспериментальный взрыв прогремел в 18.33 и длился 7 секунд.

Испытания прошли на перегоне между станциями «Вокзальная» и «Театральная» на глубине 48 метров. Взрывные работы не вышли за пределы технических норм, а колебания от подрыва уложились в показатели трамвая. Испытания помогут отследить геологические изменения и скорректировать дальнейший ход достройки метрополитена.

Устройство, вызывающее взрыв, в действие привел лично мэр Борис Филатов, сообщает пресс-служба городского совета. Начало активной фазы работ он назвал историческим событием для города.

«Наконец-то мы сдвинули этот процесс с мертвой точки. До этого были подготовительные работы. Это — первый пробный взрыв. Впереди еще два. Главное, чтобы все требования техники безопасности и комфорта горожан были соблюдены. Я очень рад. Надеюсь, что удастся наверстать трехмесячную задержку в выполнении контракта, войти в согласованные сроки и город будет иметь долгожданное многострадальное метро», — сказал Борис Филатов.

Специфика развития подземки в Днепре — это сложные грунты и подземные воды. Кроме того, в центральной части города расположено много исторических памятников. Результаты экспериментальных взрывов помогут рассчитать, в частности, объем зарядов, которые в дальнейшем будут использоваться для подземных подрывов. От этого будет зависеть безопасность жилых домов и других сооружений на поверхности.

Последний взрыв в ПАО «Днепрометрострой» провели еще 5 лет назад. С тех пор активное строительство не велось.

Напомним, что неделю назад начался первый этап строительства внешней инфраструктуры для будущих станций Днепровской подземки. Сдать комплекс в эксплуатацию планируют в сентябре 2021 года. Сейчас Днепровское метро — самое короткое в Европе: оно насчитывает всего 6 станций протяженностью более 7 км. После достройки станций «Центральная», «Театральная» и «Музейная», предусмотренных контрактом между мэрией и турецкой компанией Limak, общая длина подземки достигнет уже 11,1 км.

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