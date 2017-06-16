Нацбанк пояснил реформу в части управления пенсионными активами

По её словам, Нацбанк подготовил поправки в нормы действую­щего законодательства, предусматривающие возможность передачи части пенсионных активов в управление как казахстанским, так и зарубежным управляющим компаниям по выбору самого вкладчика.

Об этом рассказала заместитель председателя финрегулятора Дина Галиева в интервью «Казахстанской правде.

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Концепция будущей реформы системы управления пенсионными накоплениями обсуждается с Правительством и в рамках Общественного совета при ЕНПФ по вопросам накопительной пенсионной системы.

«Предполагается, что управление пенсионными активами будет осуществляться частными управляющими компаниями. Работа в конкурент­ной среде будет требовать от управляющих получения ещё большего инвестиционного дохода, поскольку их конкурент­ными преимуществами будут уровень доходности и качество финансовых инструментов. Инвестирование пенсионных активов будет осуществляться под пристальным контролем со стороны госорганов. Вкладчики смогут самостоятельно оценивать эффективность процесса управления пенсионными активами и выбирать наиболее успешные управляющие компании и инвестиционные стратегии», — сказала Дина Галиева.

По ожиданиям финрегулятора, реализация этой реформы повысит качество обслуживания вкладчиков ЕНПФ и придаст импульс для активизации отечественного фондового рынка.

Дина Галиева отметила, что Национальный банк продолжит управлять накоплениями вкладчиков, которые не сделают выбор в пользу управляющей компании, и пенсионными накоплениями людей по консервативной инвестиционной стратегии.

Компаниям, которые будут претендовать на управление активами, будут предъявлены жёсткие требования, прежде всего по собственному капиталу, которым компания должна будет отвечать в случае неэффективного управления, уточнила зампред Нацбанка. Эти компании должны будут обеспечивать уровень доходности по пенсионным активам на уровне определяемого Нацбанком бенчмарка.

По словам заместителя главы финрегулятора, в случае, если компания не достигнет обозначенного уровня доходности, она будет обязана возместить недополученную разницу за счёт собственных средств. Компании, которые будут управлять пенсионными активами, будут конкурировать между собой по трём критериям: уровень доходности, качество финансовых инструментов и размер взимаемой комиссии.

Как отметила Дина Галиева, среди преимуществ такого рода нововведений будет избежание конфликта интересов государства при управлении частными пенсионными накоплениями.

«Предлагаемая модель реформирования накопительной пенсионной системы позволит: во-первых, исключить конфликт интересов государства при управлении частными пенсионными накоплениями; во ­вторых, вовлечь вкладчика в процесс управления своими пенсионными накоплениями путём выбора компании, управляющей пенсионными активами и инвес­тиционной стратегией. В-третьих, должен оживиться и фондовый рынок — на него смогут выйти новые “якорные” инвесторы в виде компаний, управляющих пенсионными активами, частные управляющие компании и компании по страхованию жизни», — добавила спикер.

15 июня сообщалось, что Национальный банк РК предложил вернуть казахстанцам право выбора компании, которой он желает передать свои пенсионные накопления.