Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: на Украине рассказали о переезде российских военных в Крым
В Киеве рассказали, к чему привел безвиз с ЕС
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
11:34 (мск), источник: Informburo.kz

Нацбанк пояснил реформу в части управления пенсионными активами

В Национальном банке РК прокомментировали своё предложение касательно возврата казахстанцам права управлять своими пенсионными активами.

Источник: Informburo.kz

Об этом рассказала заместитель председателя финрегулятора Дина Галиева в интервью «Казахстанской правде.

По её словам, Нацбанк подготовил поправки в нормы действую­щего законодательства, предусматривающие возможность передачи части пенсионных активов в управление как казахстанским, так и зарубежным управляющим компаниям по выбору самого вкладчика.

Читайте также
Кому не будут платить пособия в Казахстане, объяснила министр Дуйсенова

Концепция будущей реформы системы управления пенсионными накоплениями обсуждается с Правительством и в рамках Общественного совета при ЕНПФ по вопросам накопительной пенсионной системы.

«Предполагается, что управление пенсионными активами будет осуществляться частными управляющими компаниями. Работа в конкурент­ной среде будет требовать от управляющих получения ещё большего инвестиционного дохода, поскольку их конкурент­ными преимуществами будут уровень доходности и качество финансовых инструментов. Инвестирование пенсионных активов будет осуществляться под пристальным контролем со стороны госорганов. Вкладчики смогут самостоятельно оценивать эффективность процесса управления пенсионными активами и выбирать наиболее успешные управляющие компании и инвестиционные стратегии», — сказала Дина Галиева.

По ожиданиям финрегулятора, реализация этой реформы повысит качество обслуживания вкладчиков ЕНПФ и придаст импульс для активизации отечественного фондового рынка.

Дина Галиева отметила, что Национальный банк продолжит управлять накоплениями вкладчиков, которые не сделают выбор в пользу управляющей компании, и пенсионными накоплениями людей по консервативной инвестиционной стратегии.

Компаниям, которые будут претендовать на управление активами, будут предъявлены жёсткие требования, прежде всего по собственному капиталу, которым компания должна будет отвечать в случае неэффективного управления, уточнила зампред Нацбанка. Эти компании должны будут обеспечивать уровень доходности по пенсионным активам на уровне определяемого Нацбанком бенчмарка.

По словам заместителя главы финрегулятора, в случае, если компания не достигнет обозначенного уровня доходности, она будет обязана возместить недополученную разницу за счёт собственных средств. Компании, которые будут управлять пенсионными активами, будут конкурировать между собой по трём критериям: уровень доходности, качество финансовых инструментов и размер взимаемой комиссии.

Как отметила Дина Галиева, среди преимуществ такого рода нововведений будет избежание конфликта интересов государства при управлении частными пенсионными накоплениями.

«Предлагаемая модель реформирования накопительной пенсионной системы позволит: во-первых, исключить конфликт интересов государства при управлении частными пенсионными накоплениями; во ­вторых, вовлечь вкладчика в процесс управления своими пенсионными накоплениями путём выбора компании, управляющей пенсионными активами и инвес­тиционной стратегией. В-третьих, должен оживиться и фондовый рынок — на него смогут выйти новые “якорные” инвесторы в виде компаний, управляющих пенсионными активами, частные управляющие компании и компании по страхованию жизни», — добавила спикер.

15 июня сообщалось, что Национальный банк РК предложил вернуть казахстанцам право выбора компании, которой он желает передать свои пенсионные накопления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Караганде открыли игровой комплекс, построенный на деньги Геннадия Головкина
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян пожелали ввести в стране День отца
МИД подтвердил данные о задержании российской яхты судном КНДР
Стивен Кинг сравнил президента США с дементором
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь