Экс-зампреду «Казахстан инжиниринг» изменили меру пресечения

«Суд № 2 Есильского района удовлетворил ходатайство в отношении Каната Султанбекова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест», — прокомментировали в суде.

Срок домашнего ареста определен до 16 августа 2017 года.

КНБ Казахстана задержал Султанбекова 22 февраля в Астане. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщается.

Подозреваемый, содержащийся под домашним арестом, не может общаться с определенными людьми (перечень которых устанавливается органом уголовного преследования), получать и отправлять корреспонденцию, вести телефонные переговоры, а также выходить из жилища.