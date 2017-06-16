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11:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Экс-зампреду «Казахстан инжиниринг» изменили меру пресечения

АСТАНА, 16 июня — Sputnik. Суд заменил меру пресечения бывшему заместителю председателя правления национальной компании «Казахстан инжиниринг» Канату Султанбекову на домашний арест, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда Астаны.

Источник: Sputniknews.kz

«Суд № 2 Есильского района удовлетворил ходатайство в отношении Каната Султанбекова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест», — прокомментировали в суде.

Срок домашнего ареста определен до 16 августа 2017 года.

КНБ Казахстана задержал Султанбекова 22 февраля в Астане. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщается.

Подозреваемый, содержащийся под домашним арестом, не может общаться с определенными людьми (перечень которых устанавливается органом уголовного преследования), получать и отправлять корреспонденцию, вести телефонные переговоры, а также выходить из жилища.

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