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10:57 (мск), источник: Деловое сообщество

В Новочеркасске на месте молочного завода возведут многоэтажные дома

На территории бывшего молочного завода, который располагался в Новочеркасске, будут построены три пятиэтажных дома и одна девятиэтажка, общая площадь зданий составит около 20 тыс. кв. м. О планах по застройке мэру города Владимиру Киргинцеву рассказал собственник земли.

Планируется, что в цоколе зданий будут офисы, аптеки и парикмахерские. Контролировать застройку будет специальная комиссия, в состав которой войдут строители, архитекторы, депутаты городской думы Новочеркасска, предприниматели, ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты города.

Новочеркасский молочный завод был основан в 1965 году, в течение многих лет являлся одним из крупнейших пищевых предприятий региона. В феврале 2011 года новочеркасская фирма «Митос Строй» обратилась в суд с заявлением о признании ОАО «Молочный завод “Новочеркасский”» несостоятельным, спустя год предприятие было признано банкротом. Затем его территорию выкупила компания ООО «Юг-Недвижимость» за 20,9 млн руб.

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