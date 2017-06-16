В Новочеркасске на месте молочного завода возведут многоэтажные дома

Планируется, что в цоколе зданий будут офисы, аптеки и парикмахерские. Контролировать застройку будет специальная комиссия, в состав которой войдут строители, архитекторы, депутаты городской думы Новочеркасска, предприниматели, ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты города.

Новочеркасский молочный завод был основан в 1965 году, в течение многих лет являлся одним из крупнейших пищевых предприятий региона. В феврале 2011 года новочеркасская фирма «Митос Строй» обратилась в суд с заявлением о признании ОАО «Молочный завод “Новочеркасский”» несостоятельным, спустя год предприятие было признано банкротом. Затем его территорию выкупила компания ООО «Юг-Недвижимость» за 20,9 млн руб.