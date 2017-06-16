Возобновились регулярные авиарейсы из Калининграда в Краснодар

Первый в текущем летнем сезоне рейс из Краснодара прибыл в аэропорт Храброво в четверг, 15 июня, в 16:15, обратный рейс в Краснодар был отправлен из Калининграда в 17:20.

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Як-42 в компоновке 120 пассажирских кресел. По расписанию вылет из аэропорта Храброво запланирован на 16:25, прибытие в аэропорт Краснодара — в 20:40. Обратный рейс из Краснодара — вылет в 13:00, прибытие в Калининград — в 15:15. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Полётная программа продлится до 28 сентября 2017 года.

Авиабилеты в продаже на сайте авиакомпании и в авиакассах.