Возобновились регулярные авиарейсы из Калининграда в Краснодар

Первый в текущем летнем сезоне рейс из Краснодара прибыл в аэропорт Храброво в четверг, 15 июня, в 16:15, обратный рейс в Краснодар был отправлен из Калининграда в 17:20.
Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Як-42 в компоновке 120 пассажирских кресел. По расписанию вылет из аэропорта Храброво запланирован на 16:25, прибытие в аэропорт Краснодара — в 20:40. Обратный рейс из Краснодара — вылет в 13:00, прибытие в Калининград — в 15:15. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Полётная программа продлится до 28 сентября 2017 года.
Авиабилеты в продаже на сайте авиакомпании и в авиакассах.
Получить информацию о рейсах весенне-летнего расписания можно на официальном сайте аэропорта и в справочной службе по телефону: +7 (4012) 300−300. Напомним, ранее «Саратовские авиалинии» начали выполнять рейсы между Калининградом и Анапой.