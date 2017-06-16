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10:41 (мск), источник: Клопс.ru

Возобновились регулярные авиарейсы из Калининграда в Краснодар

15 июня авиакомпания «Ижавиа» возобновила регулярные рейсы из Калининграда в Краснодар на летний сезон. Об этом сообщила помощник генерального директора по связям с общественностью АО «Аэропорт Храброво» Наталья Грицун.

Источник: Клопс.ru

Первый в текущем летнем сезоне рейс из Краснодара прибыл в аэропорт Храброво в четверг, 15 июня, в 16:15, обратный рейс в Краснодар был отправлен из Калининграда в 17:20.

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Як-42 в компоновке 120 пассажирских кресел. По расписанию вылет из аэропорта Храброво запланирован на 16:25, прибытие в аэропорт Краснодара — в 20:40. Обратный рейс из Краснодара — вылет в 13:00, прибытие в Калининград — в 15:15. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Полётная программа продлится до 28 сентября 2017 года.

Авиабилеты в продаже на сайте авиакомпании и в авиакассах.

Получить информацию о рейсах весенне-летнего расписания можно на официальном сайте аэропорта и в справочной службе по телефону: +7 (4012) 300−300. Напомним, ранее «Саратовские авиалинии» начали выполнять рейсы между Калининградом и Анапой.

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