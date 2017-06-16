В Молдове введут монеты номиналом 1 и 2 лея

«Хотим модернизировать многие вещи, среди которых и национальная монета. У нас есть проект о внедрении монет номиналом 1 и 2 лея, но пока эта идея находится в стадии обсуждения», — отметил глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля.

«Мы заметили, что банкноты номиналом в 1 лей используются очень быстро, у них короткий жизненный срок и они не соответствуют многим критериям безопасности. Их номинальная ценность слишком низкая для того, чтобы выпускать банкноты с более высоким уровнем безопасности. Одна из рекомендаций Международного валютного фонда для безопасности национальной монеты — ввести монеты номиналом 1 или даже 2 лея», — подчеркнул глава НБМ.