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10:48 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове введут монеты номиналом 1 и 2 лея

Национальный банк Молдовы планирует ввести монеты номиналом 1 и 2 лея, чтобы заменить купюру 1 лей, у которой защитные знаки очень низкого качества и быстрый износ.

Источник: Actualitati.md

«Хотим модернизировать многие вещи, среди которых и национальная монета. У нас есть проект о внедрении монет номиналом 1 и 2 лея, но пока эта идея находится в стадии обсуждения», — отметил глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля.

«Мы заметили, что банкноты номиналом в 1 лей используются очень быстро, у них короткий жизненный срок и они не соответствуют многим критериям безопасности. Их номинальная ценность слишком низкая для того, чтобы выпускать банкноты с более высоким уровнем безопасности. Одна из рекомендаций Международного валютного фонда для безопасности национальной монеты — ввести монеты номиналом 1 или даже 2 лея», — подчеркнул глава НБМ.

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