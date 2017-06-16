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10:58 (мск), источник: УНИАН

На Донбассе возобновили водоснабжение

15 июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Источник: УНИАН

«Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона. Она, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса находится под особым вниманием руководства АТО относительно недопущения каких-либо нарушений режима прекращения огня, даже, когда ВСУ имеют потребность открыть огонь в ответ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны Вооруженных Сил Украины, в то время как, со стороны НВФ ОРДО такие гарантии отсутствуют. Поэтому, трудно предсказать, сколько времени насосная станция сможет работать в штатном режиме.

«Таким отношением к проблеме региона, руководство ОРДО подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения», — добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода была остановлена из-за повреждения оборудования в результате обстрела.

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