На Донбассе возобновили водоснабжение

«Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона. Она, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса находится под особым вниманием руководства АТО относительно недопущения каких-либо нарушений режима прекращения огня, даже, когда ВСУ имеют потребность открыть огонь в ответ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны Вооруженных Сил Украины, в то время как, со стороны НВФ ОРДО такие гарантии отсутствуют. Поэтому, трудно предсказать, сколько времени насосная станция сможет работать в штатном режиме.

«Таким отношением к проблеме региона, руководство ОРДО подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения», — добавили в ведомстве.