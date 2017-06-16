«Монолитстрой» не захотел отдавать контракт на 3,9 млрд рублей «Сибиряку»
Компания «Монолитстрой» пытается оспорить контракт «Сибиряка» на строительство новых корпусов краевой больницы. Об этом 16 июня сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.
Компания «Монолитстрой» пытается оспорить контракт «Сибиряка» на строительство новых корпусов краевой больницы. Об этом 16 июня сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.
Напомним, в начале июня стало известно, что реконструировать Красноярскую клиническую больницу будет компания «Сибиряк» — за 3,928 млрд рублей строители возведут новый приемный покой и современный хирургический корпус. Аукцион проводился с ноября 2016 года, но предыдущие его результаты отменили по требованию Федеральной Антимонопольной службы.
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Первое заседание по этому вопросу назначили на 5 июля.