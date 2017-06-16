«Монолитстрой» не захотел отдавать контракт на 3,9 млрд рублей «Сибиряку»

Напомним, в начале июня стало известно, что реконструировать Красноярскую клиническую больницу будет компания «Сибиряк» — за 3,928 млрд рублей строители возведут новый приемный покой и современный хирургический корпус. Аукцион проводился с ноября 2016 года, но предыдущие его результаты отменили по требованию Федеральной Антимонопольной службы.

Сегодня в пресс-службе Арбитражного суда сообщили, что «Монолитстрой» потребовал признать контракт с «Сибиряком» недействительным. В компании считают, что антимонопольный орган в марте отменил результаты аукциона незаконно и оспаривают это решение в Арбитражном суде Москвы.

«Заявитель полагает, что в случае признания решения и предписания ФАС России от 7 марта 2017 года недействительными, контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск» должен быть заключен с ООО «Монолитстрой», — пояснили в арбитражном суде.

Первое заседание по этому вопросу назначили на 5 июля.