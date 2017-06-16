БСБ Банк лишится лицензии: что будет со счетами и вкладами?

Как пояснили Sputnik в Нацбанке, речь идет о прекращении с этой даты совершения БСБ Банком операций по вкладам, управлению счетами, выпуску банковских платежных карт для физлиц.

Регулятор подробно не пояснил, чем мотивировано такое решение, однако отметил, что оно принято на основании выявленных в деятельности банка нарушений и недостатков, которые не были устранены.

В БСБ Банке, в свою очередь, назвали такое решение слишком жестким, однако подчеркнули, что будут его неукоснительно исполнять.

Осталось 10 дней

В Нацбанке отметили, что до 26 июня БСБ Банк будет исполнять все свои обязательства перед физлицами. То есть, до этой даты граждане могут закрыть свои счета непосредственно в банке и снять деньги с платежных карт.

Обслуживание счетов и платежных карт банк прекратит 26 июня — в день, когда вступает в силу решение Нацбанка об отзыве лицензии. Отделение «БСБ Банка» возле Ратуши.

Кстати, в четверг вечером сам БСБ Банк обратился к своим клиентам с просьбой снять денежные средства со всех эмитированных банком платежных карт, а также с личных счетов. Кроме того, гражданам следует обратиться до 26 июня в отделения банка за закрытием депозитных договоров.

Получить свои денежные средства физлица смогут, обратившись в кассы банка, а также в банкоматах любого банка — все комиссии за снятие денежных средств отменены на территории Беларуси.

Кстати, в Нацбанке отметили, что БСБ Банк в силу своей специфики в основном занимался обслуживанием текущих расчетных счетов граждан, в том числе и по пластиковым картам. Депозитов физлиц в банке практически нет.

Регулятор подчеркнул, что вкладчики смогут забрать свои деньги как в рублях, так и в валюте — соответственно депозитам.

В Нацбанке Sputnik уточнили, что БСБ Банк продолжит работать с юрлицами, и добавили, что условия возврата денежных средств не распространяются на физлиц-индивидуальных предпринимателей, которые держали в банке не личные, а «деловые» деньги.

Дальше — через Агентство и Банк Москва-Минск

Дальнейшая процедура возмещения денежных средств уже знакома белорусам по истории с «Дельта Банком». В нынешнем случае все будет происходить по такой же схеме. Отделение банка «Москва-Минск».

После 26 июня обязательства по возмещению вкладов населения возникают у Агентства по гарантированному возмещению вкладов. После того, как агентство оценит сумму обязательств банка перед физлицами, оно известит вкладчиков о том, в какие даты и по каким адресам будут приниматься заявления о возврате денежных средств.

По закону, Агентство должно сделать это в семидневный срок с момента наступления у него обязательств по возврату вкладов вкладчикам БСБ Банка. Агентство по гарантированному размещению вкладов.

Затем будет объявлено, с какой даты Банк Москва-Минск, который определен Нацбанком в качестве банка-агента по выплате возмещений, начнет работать с гражданами. Банк Москва-Минск представлен во всех регионах страны, его отделения есть во всех крупных городах, в райцентрах. Головной офис банка расположен в Минске.

История с ограблением

После того, как стало известно об отзыве лицензии у БСБ Банка, многие вспомнили историю с ограблением одного из его отделений, которая случилась в апреле 2015 года.

Работники отделения банка на площади Свободы в Минске обнаружили пропажу только в понедельник утром. Они увидели открытые сейфы, пломбы на них были повреждены. Отделение BSB Bank возле ратуши в Минске.

При подсчете убытков выяснилось, что неизвестные злоумышленники похитили в общей сложности 840 тысяч долларов. Это были доллары, евро, российский рубли, английские фунты стерлингов, швейцарские доллары, гривны и даже 100 злотых.

Тогда же стало известно, что 42-летний сотрудник банка скрылся.

Через несколько дней Следственный комитет назвал имя подозреваемого — Руслан Фроемчук. Была также обнародована видеозапись, на которой видно, как он выходит из отделения банка, имея при себе рюкзак и плотно набитую сумку. Подозреваемый в краже денег из «БСБ Банка».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хищение денежных средств в особо крупном размере». Вынесено постановление о привлечении Фроемчука в качестве обвиняемого и заключении его под стражу. Позднее он был объявлен в международный розыск. Однако его местонахождение до сих пор не установлено.

В Беларуси этот случай до сих пор называют «ограблением века» — тогда была похищена самая крупная за всю историю суверенного государства сумма.

Через некоторое время председатель правления Национального банка Павел Каллаур подверг критике систему внутренней безопасности в БСБ Банке.

«БСБ Банк» по размеру активов на 1 июня 2017 года занимал 17-е место в банковской системе Беларуси. Доля его активов в банковской системе страны составляет 0,4%. Нормативный капитал банка на 1 июня 2017 года составил 56,6 миллиона рублей.

Учредителями являются три швейцарских акционерных общества: Swiss Investment Century, Alpin Professional Investment и Profinvest Professional and Financial Investment. Инфраструктура «БСБ Банка» включает 10 отделений в Минске, представительство в Бобруйске, более 30 пунктов обмена валют, а также сеть собственных и партнерских банкоматов.

Как банкротился Дельта Банк

Нацбанк в марте 2015 года отозвал у белорусского Дельта Банка лицензию, в нем была назначена временная администрация. Позже по решению Верховного суда о признании банка экономически несостоятельным началась процедура его банкротства. Отделение «Дельта Банка».

Нацбанк занялся анализом показателей текущей деятельности белорусского банка на фоне негативных событий, происходящих в АО «Дельта Банк» (Украина), в том числе связанных с признанием его неплатежеспособным. Украинский АО «Дельта Банк» начал испытывать финансовые трудности весной 2014 года и затем был признан неплатежеспособным.

Бенефициарным собственником белорусского Дельта Банка является украинский бизнесмен Николай Лагун, ему принадлежит 24,49% акций белорусского «Дельта Банка». В конце февраля — начале марта 2015 года источники в банковских кругах Украины заявляли о возможном банкротстве банка. В белорусском «Дельта Банке» заявляли, что украинский банк не является для него материнской структурой.

Между тем, в Беларуси возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц белорусского Дельта Банка: они обвинялись в выводе денежных средств, в том числе средств вкладчиков, за границу, в офшорные зоны. Следствие до настоящего времени не завершено.

Было также начато дело о банкротстве Дельта Банка. Сейчас он признан банкротом, но его имущество, в том числе офисное шестиэтажной здание, до сих пор не продано. В связи с этим банк до сих пор не рассчитался со вкладчиками — юрлицами.

Последние вкладчики Дельта Банка вернули свои деньги в феврале 2017 года, хотя их выплата началась еще в апреле 2015 года.

Вкладчиков в Дельта Банке было много: начало выплат сопровождалось большими очередями, паникой и неразберихой: это было первое банкротство банка такого уровня в стране.