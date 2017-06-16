Остановки транспорта в Челябинске оборудуют туалетами и банкоматами
Сделают это частные предприниматели, которые получат в аренду остановочные комплексы для организации мелкого бизнеса.
Сделают это частные предприниматели, которые получат в аренду остановочные комплексы для организации мелкого бизнеса.
Оборудовать торговыми точками с туалетами, банкоматами и рекламными конструкциями остановки общественного транспорта в городе Челябинске предложили депутатам челябинской гордумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в думе.
Проект по обустройству остановок торговыми объектами был обсужден депутатами думы в рамках подготовки концепции гостевых маршрутов.
Депутатам проект был направлен из Управления архитектуры администрации Челябинска. Основная идея — обустроить остановки общественного транспорта, снабдить их банкоматами и общественными туалетами. Бремя обслуживания должно лечь на коммерсантов, которые получат остановочные комплексы в аренду.
Дополнительным источником дохода могут стать услуги по размещению рекламы на остановочных комплексах.
Напомним, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске рассмотрены и утверждены гостевые маршруты, в которые вошло 27 улиц города. Среди них в Центральном районе — улицы Кирова, Красная, Тимирязева, проспект Ленина. На
Губернатор Челябинской области выразил поддержку действиям городских властей. «К саммитам ШОС и БРИКС, а также к планируемым большим международным мероприятиям, надо наводить порядок в городе. Гостевые маршруты Челябинска обязательно должны быть связаны с реализуемым проектом», — сказал Борис Дубровский на совещании регионального правительства в конце мая 2017 года.
Также власти региона и города взяли обязательства в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году простимулировать снижение использования в Челябинске частного транспорта в пользу общественного, что, по их мнению, позволит снизить количество вредных выбросов и к международным мероприятиям улучшит экологию мегаполиса.