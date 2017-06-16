Остановки транспорта в Челябинске оборудуют туалетами и банкоматами

Оборудовать торговыми точками с туалетами, банкоматами и рекламными конструкциями остановки общественного транспорта в городе Челябинске предложили депутатам челябинской гордумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в думе.

Проект по обустройству остановок торговыми объектами был обсужден депутатами думы в рамках подготовки концепции гостевых маршрутов.

Депутатам проект был направлен из Управления архитектуры администрации Челябинска. Основная идея — обустроить остановки общественного транспорта, снабдить их банкоматами и общественными туалетами. Бремя обслуживания должно лечь на коммерсантов, которые получат остановочные комплексы в аренду.