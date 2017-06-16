В Приокском районе с начала года демонтировали 29 незаконных киосков
За незаконную торговлю должностные лица администрации района составили 10 административных протоколов.
За незаконную торговлю должностные лица администрации района составили 10 административных протоколов.
29 самовольных торговых объектов демонтировано в Приокском районе Нижнего Новгорода с начала 2017 года, сообщили в
По словам заместителя главы администрации Приокского района Рената Тимофеева, с июня 2017 года должностные лица районных администраций наделены полномочиями по составлению административных протоколов за торговлю вне отведенных мест. В Приокском районе сотрудники отдела предпринимательства и развития территорий уже составили 10 таких протоколов.
«Никто не может гарантировать качество и безопасность продукции, реализуемой в подобных местах, товар может содержаться в антисанитарных условиях, — отметила начальник отдела предпринимательства и развития территорий администрации Приокского района Ксения Докукина. — Кроме того, зачастую продавцы работают без медицинских книжек, нарушают правила продажи».