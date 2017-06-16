В Приокском районе с начала года демонтировали 29 незаконных киосков

29 самовольных торговых объектов демонтировано в Приокском районе Нижнего Новгорода с начала 2017 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам заместителя главы администрации Приокского района Рената Тимофеева, с июня 2017 года должностные лица районных администраций наделены полномочиями по составлению административных протоколов за торговлю вне отведенных мест. В Приокском районе сотрудники отдела предпринимательства и развития территорий уже составили 10 таких протоколов.

«Никто не может гарантировать качество и безопасность продукции, реализуемой в подобных местах, товар может содержаться в антисанитарных условиях, — отметила начальник отдела предпринимательства и развития территорий администрации Приокского района Ксения Докукина. — Кроме того, зачастую продавцы работают без медицинских книжек, нарушают правила продажи».