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11:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника

Сбербанк впервые осуществил успешную доставку наличных с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампред правления банка Лев Хасис.

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По словам Хасиса, дрон перенес деньги из кассового центра до инкассаторской машины. Скорость полета составила около 180 километров в час, расстояние — примерно 10 километров.

О тестировании дрона сообщалось в конце мая.

В марте стало известно об отработке системы доставки денег беспилотником. В частности, в сети появилось видео, на котором инкассаторы Сбербанка сбивают дрон камнем.

Купюры, извлеченные из аппарата окрасились в синий цвет и стали непригодными к обороту — в беспилотник встроена капсула с краской, разбивающаяся при взломе (аналогичным устройством снабжены банкоматы).

Комментарии
1
Григорий Захаров
Скоро будут деньги телепортировать! У сбербанка больше забот нет как растрачивать на очередную ерунду!
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