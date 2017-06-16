Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника

По словам Хасиса, дрон перенес деньги из кассового центра до инкассаторской машины. Скорость полета составила около 180 километров в час, расстояние — примерно 10 километров.

О тестировании дрона сообщалось в конце мая.

В марте стало известно об отработке системы доставки денег беспилотником. В частности, в сети появилось видео, на котором инкассаторы Сбербанка сбивают дрон камнем.

Купюры, извлеченные из аппарата окрасились в синий цвет и стали непригодными к обороту — в беспилотник встроена капсула с краской, разбивающаяся при взломе (аналогичным устройством снабжены банкоматы).