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11:13 (мск), источник: Newslab.ru

Следователи выяснят законность повышения цен на бензин

Следователи проверят есть ли сговор в действиях владельцев красноярских АЗС при повышении цен на бензин, сообщили 16 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Источник: Reuters

Напомним, накануне стоимость АИ-92 впервые перевалила за отметку 36 рублей, а цена за литр АИ-95 составляет 38,90. Цены поднимают все сети, одна за другой, поэтому в Главном следственном управлении решили проверить есть ли в действиях владельцев автозаправочных станций признаки «манипулирования рынком и картельного сговора».

Следователи будут работать вместе с сотрудниками Управления федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. Если подозрения подтвердятся, следователи могут возбудить уголовное дело.

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Следователи выяснят законность повышения цен на бензин
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