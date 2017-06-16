В Омске отремонтировали одну из самых дорогих дорог
В Омске завершился ремонт еще одной улицы из запланированных к восстановлению в этом году.
В Омске завершился ремонт еще одной улицы из запланированных к восстановлению в этом году.
Оба слоя асфальта были выложены на улице Волгоградской, которую ремонтировали на участке от Кондратюка до бульвара Архитекторов. Данный объект стал третьим по дороговизне ремонта в этом году, работы стоили порядка 73 млн рублей, контракт выиграл «Гриар Холдинг» (экс-«СибРос») Арабо Григоряна.
Ранее также завершена укладка асфальта была на улицах 25-я Северная и Граничная.
Кроме того, на данный момент выложено 90% первого слоя асфальта на улице Березовой, большой объем работ на которой был проделан за минувшие сутки, 40% первого слоя выложено на 6-й Станционной, 30% второго слоя выложено на 2-й Солнечной. Как сообщает