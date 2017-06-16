В Омске отремонтировали одну из самых дорогих дорог

Оба слоя асфальта были выложены на улице Волгоградской, которую ремонтировали на участке от Кондратюка до бульвара Архитекторов. Данный объект стал третьим по дороговизне ремонта в этом году, работы стоили порядка 73 млн рублей, контракт выиграл «Гриар Холдинг» (экс-«СибРос») Арабо Григоряна.

Ранее также завершена укладка асфальта была на улицах 25-я Северная и Граничная.