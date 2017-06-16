Украина вошла в топ-50 инновационных стран мира

Первой среди наиболее инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 38 позиции, Россия — 45, Молдова — 54, Беларусь — на 88 месте.

Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 37,6. В прошлом году этот индекс составлял 35,7.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик по 2017 год.