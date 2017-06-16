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11:54 (мск), источник: УНИАН

Украина вошла в топ-50 инновационных стран мира

За год Украина поднялась с 56-го на 50-е место в рейтинге инновационных стран. Об этом говорится на сайте Global Innovation Index.

Источник: УНИАН

Первой среди наиболее инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 38 позиции, Россия — 45, Молдова — 54, Беларусь — на 88 месте.

Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 37,6. В прошлом году этот индекс составлял 35,7.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик по 2017 год.

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