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11:42 (мск), источник: Капитал

В Киеве повышают тарифы на содержание домов и придомовых территорий

Киевская городская государственная администрация вдвое увеличила тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий с 3 до 6,43 гривны за 1 квадратный метр. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА.

Источник: Капитал

Указано, что распоряжение принято в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы по новым тарифам. Согласно пояснительной записке, новые тарифы предусмотрены для 8327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тысяч многоквартирных жилых домов), обслуживаемых 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

Так, средний размер тарифа для этих домов устанавливается на уровне 6,43 гривны за 1 кв. м. Следует отметить, что в настоящее время средняя цена за обслуживание 1 кв. м составляет от 3 до 5 гривен в зависимости от управляющей компании. Согласно распоряжению, в силе остается возможность платы за услуги по стимулирующими тарифам с 10% скидкой, если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

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