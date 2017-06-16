Поезда Stadler для минского метро изготовят в Беларуси
Поезда Stadler для минского метро будут полностью изготовлены на белорусском предприятии Штадлер Минск.
Поезда Stadler для минского метро будут полностью изготовлены на белорусском предприятии Штадлер Минск.
По словам, генерального директора Stadler Rail Group Петра Шпулера, белорусское предприятие победило в конкурсе на поставку поездов для Минского метрополитена. Сейчас разрабатывается конструкция нового подвижного состава. Поезда будут полностью собираться на заводе в Минске.
Он считает, что этот заказ станет ключевым в развитии Штадлер Минск. Такие примеры успешных проектов помогут выйти на рынки других государств СНГ. Рост числа клиентов, конечно же, повлияет на создание новых рабочих мест и вклад в валовой национальный продукт.
Сейчас на Штадлер Минск выпускают двухэтажные поезда для Москвы и
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16 июня в белорусской столице проходит заседание
ЗАО Штадлер Минск — дочернее предприятие швейцарской компании Stadler Rail Group. Завод по производству электропоездов находится в Фаниполе.