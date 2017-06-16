Поезда Stadler для минского метро изготовят в Беларуси

По словам, генерального директора Stadler Rail Group Петра Шпулера, белорусское предприятие победило в конкурсе на поставку поездов для Минского метрополитена. Сейчас разрабатывается конструкция нового подвижного состава. Поезда будут полностью собираться на заводе в Минске.

Он считает, что этот заказ станет ключевым в развитии Штадлер Минск. Такие примеры успешных проектов помогут выйти на рынки других государств СНГ. Рост числа клиентов, конечно же, повлияет на создание новых рабочих мест и вклад в валовой национальный продукт.

Сейчас на Штадлер Минск выпускают двухэтажные поезда для Москвы и Санкт-Петербурга. Организация также собирается поставлять трамваи в Остраву (Чехия). Другой крупный проект будет осуществлен для Венгрии — это производство и поставка 40 двухэтажных поездов, каждый длиной 150 метров. Около 70−80% добавленной стоимости будут созданы на мощностях предприятия в Минске. Этот заказ начнут выполнять в начале 2018 года.

Петер Шпулер отметил, что последние годы были непростыми. Заказы на Штадлер Минск упали из-за снижения тарифов на железнодорожные перевозки и курса российского рубля. Но предприятие смогло сохранить свой уровень и стать лучшим экспортером 2016 года. Сейчас ситуация с заказами стабилизируется. В организации собираются создавать новые рабочие места.

16 июня в белорусской столице проходит заседание белорусско-швейцарского делового совета, в котором Петер Шпулер является сопредседателем.

ЗАО Штадлер Минск — дочернее предприятие швейцарской компании Stadler Rail Group. Завод по производству электропоездов находится в Фаниполе.