Метшин: Первая часть ремонта дороги в поселок Салмачи закончится к сентябрю‍

Центральную улицу расширят, что позволит повысить пропускную способность дороги на 50%.

— По улице Кул Гали на участке от улицы Габишева до улицы Салиха Батыева ведется расширение дороги до шести полос, а на участке от улицы С. Батыева до улицы Григорьева — до четырех, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ливневая канализация по улице Кул Гали будет проложена впервые.

При этом в ходе ремонтных работ появилась проблема — под дорогой пролегают старые газопроводы, поэтому сейчас идут согласования с «Газпромом» и рядом федеральных ведомств.

— Понятно, что люди не видят этой проблемы, но здесь стоят серьезные инфраструктурные задачи, ведь эти трубы лежали там десятилетиями. Тем не менее, проектанты нас заверяют, что даже ремонт первого участка в 1200 м увеличит пропускную способность на 50%. Первый этап ремонта дороги по улице Кул Гали будет завершен к сентябрю — и жители, которые к нам обращаются, уже осенью почувствуют улучшение, — сообщил Метшин.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил властям Казани решить проблему с ежедневными пробками на выезде из поселка Салмачи, о которых жители города жаловались в соцсетях. По словам Минниханова, все новое жилищное строительство необходимо вести, учитывая транспортную ситуацию, чтобы не усугублять ее и не создавать пробок.