В Волгограде оставят 155 киосков с печатной продукцией

Как сообщают ВДТВ в комитете, во встрече приняли участие представители городской и областной власти, издательских домов, сетей киосков печатной продукции, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе.

Новая схема размещения киосков предусматривает 155 мест для розничной реализации печатной продукции в Волгограде. Сообщают, что в неопределенном времени их количество будет увеличено.

Для поддержки наиболее крупной сети распространения печатных изданий «Союзпечать» власти бьются над возможностью разместить торговые ларьки в местах с хорошей проходимостью.

— Чтобы ООО «Союзпечать» продолжало работать и дальше, власти готовы оказывать всестороннюю поддержку. Сеть представлена более чем в 19 районах области и объединяет порядка 500 работников, — отмечает глава комитета Александр Сиваков.