Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Что дарить врачам: главные правила
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
7 лайфхаков из советского детства
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10Шестидневная война
12:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде оставят 155 киосков с печатной продукцией

В комитете экономической политики и развития Волгоградской области обсудили вопросы предоставления компенсационных мест и дополнительных площадок для киосков, реализующих газеты и иную периодическую печатную продукцию в Волгограде.

Как сообщают ВДТВ в комитете, во встрече приняли участие представители городской и областной власти, издательских домов, сетей киосков печатной продукции, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе.

Новая схема размещения киосков предусматривает 155 мест для розничной реализации печатной продукции в Волгограде. Сообщают, что в неопределенном времени их количество будет увеличено.

Для поддержки наиболее крупной сети распространения печатных изданий «Союзпечать» власти бьются над возможностью разместить торговые ларьки в местах с хорошей проходимостью.

— Чтобы ООО «Союзпечать» продолжало работать и дальше, власти готовы оказывать всестороннюю поддержку. Сеть представлена более чем в 19 районах области и объединяет порядка 500 работников, — отмечает глава комитета Александр Сиваков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лавров: у РФ нет стопроцентного подтверждения гибели лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян высказались за празднование Дня отца
На Камчатке объявлен красный код авиаопасности из-за вулкана
Стивен Кинг сравнил президента США с дементором
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Москва продаст половину жилья, построенного по программе реновации
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь