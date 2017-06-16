Главные анонсы Ле Бурже 2017: новейшие самолеты и российская техника

Airbus — A321neo

Источник: AFP 2017

В этом году Airbus совершил поставку первого A321neo. Самолет последнего поколения, оснащенный двигателями LEAP-1A CFM International, был передан американской авиакомпании Virgin America в апреле. В настоящее время у компании есть твердый заказ на почти 1300 единиц. Новинка может похвастаться новыми двигателями, которые снизят расход топлива на 15%, эксплуатационные расходы на 8%, количество выбросов в воздух не менее чем на 10% и уменьшат уровень шума по сравнению с классическими моделями серии А320. SureFly Octocopter

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По словам разработчиков, концептуальный электрический летательный аппарат для личного пользования способен взять на борт двух пассажиров и пролететь 100 км. Его планируемая цена составляет менее $ 200 000, и компания надеется обеспечить простое получение летной лицензии. Генеральный директор Workhorse Стив Бернс говорит, что он изобрел свой коптер стоя в городской пробке. Workhorse планирует сертифицировать аппарат к 2019 году. Airbus — A350−1000

Источник: AFP 2017

A350−1000 уже получил 211 заказов, но поставки пока не начались. Первое судно будет отправлено в октябре 2017 года в Qatar Airways. Самолет вмещает в общей сложности 366 пассажиров и может похвастаться дальностью полета в 8000 морских миль. A350−1000 должен стать основным конкурентом Boeing 777−300ER и Boeing 777X-9. На модификацию A350−1000 устанавливается форсированный вариант тягой 432 кН с большей скорость вращения вентилятора. Кроме того, вентилятор самой мощной версии будет иметь другую форму лопастей и работать при большей температуре благодаря применению новых материалов. Boeing 737 MAX 9

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По данным Boeing, 737 MAX — это самый быстропродаваемый самолет компании, хотя первый раз он поднялся в небо только в апреле. Судно оснащено двумя двигателями LEAP-1B. Boeing утверждает, что этот самолет с узким корпусом производит на 40 процентов меньше шума. Поставки 737−9 начнутся в 2018 году. Lockheed Martin — F-35A

Источник: AFP 2017

Истребитель F-35, впервые представленный в августе 2016 года, стал первым американским самолетом-невидимкой, который появится на Парижском авиашоу за последние 20 лет. Самолет уже окрестили «самым дорогим оружием в истории». При условии благоприятной погоды F-35A будет летать над Ле Бурже целых 3 дня. CityAirbus

На Парижском авиасалоне впервые будет представлен макет CityAirbus, «мобильного воздушного решения для перегруженных городов». Проект находится в разработке с 2014 года и заявляется как беспилотный летательный аппарат с четырьмя пропеллерами. Boeing 787−10 Dreamliner

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787−10 способен пролететь 6,400 морских миль и, по слухам, на 60 процентов тише, чем большинство других аэробусов. Он будет перевозить до 330 пассажиров. У Boeing уже есть 149 заказов на 787−10, поставки по которым планируется начать в 2018 году. Это удлинённый вариант 787, который может заменить Boeing 777−200, Boeing 777−200ER и составить конкуренцию Airbus А350−1000 на коротких маршрутах. Mitsubishi Regional Jet

Источник: AFP 2017

MRJ — это двухмоторный реактивный самолет для региональных перелетов, вмещающий 70−90 пассажиров, который Mitsubishi Heavy Industries делает вместе с Toyota Motor Corporation. Первая поставка была перенесена на середину 2020 года из-за «пересмотра некоторых систем и электрических конфигураций в соответствии с последними требованиями к сертификации». Embraer E195-E2

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Embraer представит на международном авиасалоне свой новый авиалайнер E195-E2, для которого даже запланирована летная демонстрация. Судно вмещает до 144 пассажиров. Крупнейший член семейства E-Jet E2 второго поколения совершил свой первый полет в марте и должен поступить в эксплуатацию в 2019 году. Российское оружие

Истребитель МиГ-29М М2 | Источник: РИА "Новости"