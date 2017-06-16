Крымским аграриям субсидируют затраты на борьбу с особо опасными вредителями

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Соответствующий порядок утвержден 14 июня 2017 года постановлением Совета министров РК. Размер ставки субсидии исчисляется как сумма фактических затрат получателя субсидии на пестициды и на обработку в расчете на один гектар площади земельных участков, обработанных против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, но не более 400 рублей на один гектар.

Целью предоставления субсидии является борьба с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур для увеличения и сохранения оптимального уровня объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; повышения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; увеличения доходов и снижения издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Это очень нужное и своевременное решение. В Красноперекопском районе недавно зафиксировано массовое появление перелетной саранчи. Бороться с этим и другими вредителями сельхозкультур очень дорого для наших аграриев. В соответствии с принятым документом, крымские земледельцы смогут получить средства государственной поддержки, возмещающие их затраты», — отметил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.