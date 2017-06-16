Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Что дарить врачам: главные правила
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10Шестидневная война
12:12 (мск), источник: РИА Крым

Крымским аграриям субсидируют затраты на борьбу с особо опасными вредителями

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости (Крым). Аграрии Крыма смогут получить субсидии на борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015−2020 годы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Соответствующий порядок утвержден 14 июня 2017 года постановлением Совета министров РК. Размер ставки субсидии исчисляется как сумма фактических затрат получателя субсидии на пестициды и на обработку в расчете на один гектар площади земельных участков, обработанных против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, но не более 400 рублей на один гектар.

Целью предоставления субсидии является борьба с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур для увеличения и сохранения оптимального уровня объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; повышения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; увеличения доходов и снижения издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Это очень нужное и своевременное решение. В Красноперекопском районе недавно зафиксировано массовое появление перелетной саранчи. Бороться с этим и другими вредителями сельхозкультур очень дорого для наших аграриев. В соответствии с принятым документом, крымские земледельцы смогут получить средства государственной поддержки, возмещающие их затраты», — отметил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
Лавров: у РФ нет стопроцентного подтверждения гибели лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян высказались за празднование Дня отца
На Камчатке объявлен красный код авиаопасности из-за вулкана
Стивен Кинг сравнил президента США с дементором
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь