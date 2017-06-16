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13:06 (мск), источник: БЕЛТА

Бесхозные сигареты почти на Br11 тыс. обнаружены в погранзоне в Брестском районе

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Постановлением экономического суда Брестской области в доход государства обращены табачные изделия стоимостью почти Br11 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда.

Сотрудники налоговой инспекции по Брестскому району и пограничники проводили совместную проверку в погранполосе. Буквально в пяти метрах от дороги, ведущей от Томашовки до украинского города Пулемец, были обнаружены шесть синтетических сумок, доверху наполненных сигаретами белорусского производства. Всего было изъято 12,3 тыс. пачек.

Владельцев имущества установить не удалось. Принимая во внимание этот факт, экономический суд Брестской области пришел к выводу об обращении товара в доход государства. Стоимость продукции оценивается на сумму более Br10,9 тыс.

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