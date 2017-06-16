Из Новосибирска запустили прямые рейсы на Иссык-Куль

Авиакомпания «S7 Airlines» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска на Иссык-Куль. В настоящий момент компания является единственным авиаперевозчиком на этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе «S7 Airlines».

Прямые рейсы из Новосибирска в аэропорт «Иссык-Куль» населенного пункта Тамчи будут выполняться с 5 июля. Самолеты будут летать по средам.

«Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 170-LR. Самолеты рассчитаны на перевозку 78 пассажиров», — говорится в сообщении.