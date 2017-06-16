Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Донорам крови дают скидки на продукты, бытовую технику и авиабилеты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10Шестидневная война
12:15 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Из Новосибирска запустили прямые рейсы на Иссык-Куль

S7 Airlines является единственным авиаперевозчиком на этом направлении.

Авиакомпания «S7 Airlines» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска на Иссык-Куль. В настоящий момент компания является единственным авиаперевозчиком на этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе «S7 Airlines».

Прямые рейсы из Новосибирска в аэропорт «Иссык-Куль» населенного пункта Тамчи будут выполняться с 5 июля. Самолеты будут летать по средам.

«Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 170-LR. Самолеты рассчитаны на перевозку 78 пассажиров», — говорится в сообщении.

Отметим, что озеро Иссык-Куль — одна из главных природных и туристических достопримечательностей Киргизии. До появления прямого рейса добраться до Иссык-Куля можно было только через крупные города Киргизии и Казахстана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске состоялось годовое собрание акционеров ПАО «МРСК Сибири»
Лавров: у РФ нет стопроцентного подтверждения гибели лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян высказались за празднование Дня отца
На Камчатке объявлен красный код авиаопасности из-за вулкана
Стивен Кинг сравнил президента США с дементором
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь