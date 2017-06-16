Из Новосибирска запустили прямые рейсы на Иссык-Куль
S7 Airlines является единственным авиаперевозчиком на этом направлении.
S7 Airlines является единственным авиаперевозчиком на этом направлении.
Авиакомпания «S7 Airlines» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска на
Прямые рейсы из Новосибирска в аэропорт «Иссык-Куль» населенного пункта Тамчи будут выполняться с 5 июля. Самолеты будут летать по средам.
«Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 170-LR. Самолеты рассчитаны на перевозку 78 пассажиров», — говорится в сообщении.
Отметим, что озеро