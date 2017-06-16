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17:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре уволили 47 человек из мастерских по ремонту трамваев

В мастерских по ремонту подвижного состава Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления сократили 47 человек.

Источник: ЮГА.ру

Активисты «Городских решений» сообщили, что мастерские по ремонту подвижного состава КТТУ находятся под угрозой закрытия, в организации происходят массовые сокращения с подачи нового руководства.

В трамвайно-троллейбусном управлении Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но заявили, что мастерские не находятся под угрозой.

В администрации Краснодара подтвердили информацию о сокращении штата мастерских.

«В КТТУ есть определенные финансовые трудности, и пока нет возможности закупить необходимые детали и оборудование. Из-за отсутствия деталей происходит простаивание в работе состава. Для оптимизации работы провели сокращение, потому что количество сотрудников было избыточно. Мастерские не закрываются, они продолжают работать в штатном режиме, просто производительность стала не такая массовая. Сократили 47 человек, остались работать профессионалы. Когда ситуация улучшится, к тем, кто остался на предприятии, присоединятся новые сотрудники», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в начале января 2017 года директор МУП «КТТУ» Алексей Князев уволился по собственному желанию, функции главы предприятия временно выполнял главный инженер Геннадий Фролов. В марте новым руководителем КТТУ назначили Ивана Полухина.

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