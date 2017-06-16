В Краснодаре уволили 47 человек из мастерских по ремонту трамваев
В мастерских по ремонту подвижного состава Краснодарского
В мастерских по ремонту подвижного состава Краснодарского
Активисты «Городских решений» сообщили, что мастерские по ремонту подвижного состава КТТУ находятся под угрозой закрытия, в организации происходят массовые сокращения с подачи нового руководства.
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В администрации Краснодара подтвердили информацию о сокращении штата мастерских.
«В КТТУ есть определенные финансовые трудности, и пока нет возможности закупить необходимые детали и оборудование.
Как сообщали Юга.ру, в начале января 2017 года директор МУП «КТТУ» Алексей Князев уволился по собственному желанию, функции главы предприятия временно выполнял главный инженер Геннадий Фролов. В марте новым руководителем КТТУ назначили Ивана Полухина.