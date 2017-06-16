Екатеринбургское ТТУ возьмет на тест-драйв новый трамвай

В сентябре 2017 года екатеринбургскому Трамвайно-троллейбусному управлению передадут на испытание новый трамвай «Уралтрансмаша» модели 71−415. Сегодня вагон презентовали главе администрации уральской столицы Александру Якобу, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».
Вагон, рассчитанный на 33 сидячих места, будет низкопольным, с панорамными окнами. Его стоимость составит 28−29 миллионов рублей.
По словам Якоба, если трамвай успешно пройдет тест-драйв, то мэрия поставит вопрос об обновлении парка ТТУ. «Мы будем рассматривать программу, будем обращаться в субъект РФ, в федеральное правительство», — пояснил сити-менеджер.