Екатеринбургское ТТУ возьмет на тест-драйв новый трамвай

В сентябре 2017 года екатеринбургскому Трамвайно-троллейбусному управлению передадут на испытание новый трамвай «Уралтрансмаша» модели 71−415. Сегодня вагон презентовали главе администрации уральской столицы Александру Якобу, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Вагон, рассчитанный на 33 сидячих места, будет низкопольным, с панорамными окнами. Его стоимость составит 28−29 миллионов рублей.