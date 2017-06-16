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12:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургское ТТУ возьмет на тест-драйв новый трамвай

«Уралтрансмаша».

В сентябре 2017 года екатеринбургскому Трамвайно-троллейбусному управлению передадут на испытание новый трамвай «Уралтрансмаша» модели 71−415. Сегодня вагон презентовали главе администрации уральской столицы Александру Якобу, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Вагон, рассчитанный на 33 сидячих места, будет низкопольным, с панорамными окнами. Его стоимость составит 28−29 миллионов рублей.

По словам Якоба, если трамвай успешно пройдет тест-драйв, то мэрия поставит вопрос об обновлении парка ТТУ. «Мы будем рассматривать программу, будем обращаться в субъект РФ, в федеральное правительство», — пояснил сити-менеджер.

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