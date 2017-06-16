С 19 июня диагностика тепловых сетей начнется в центре Перми

«Опрессовки» охватят здания в Свердловском, Ленинском, Мотовилихинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах Перми. Подготовка теплосетей пройдет как в центре — Комсомольский проспект, улицы Пермская, Екатерининская, Луначарского, так и в отдаленных территориях — микрорайоны Заозерье, Окуловский, Молодежный.



Гидравлические испытания, напомним, — это необходимый и эффективный метод диагностики и контроля состояния тепловых систем городов. Они являются важнейшей технологической процедурой в ходе подготовки теплосетей к новому отопительному сезону и позволяют определить те участки теплотранспортной инфраструктуры, которые будут отремонтированы в первую очередь. В настоящее время из 438 участков теплопроводов в Перми 110 проходят профилактику, по 56 из них проверка успешно завершена. С начала ремонтной кампании устранено 111 дефектов.



Специфика «опрессовок» такова, что после проверки теплосетей повышенным давлением могут быть выявлены «запланированные дефекты», которые сопровождаются вынужденными временными ограничениями поставки горячей воды. О возможных коррективах в сроках подачи горячей воды жителей должны информировать УК и ТСЖ. Актуальная информация о проводимых работах на тепловых сетях также находится на сайте Пермского филиала «Т Плюс» в разделе «Клиентам». Там же размещена информация о плановых сроках отключения горячего водоснабжения.



Важно отметить, что оперативность включения горячей воды зависит от мероприятий, проводимых непосредственно в доме. По завершении ремонта на теплосетях и возобновлении подачи энергоресурса обслуживающая организация — УК или ТСЖ — должна провести пуско-наладку: стравить воздух во внутридомовой системе, отрегулировать стояки, проверить запорную арматуру в подвале здания.