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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе жильцов аварийного дома попросили переселиться

На следующей неделе сюда съедутся экскаваторы и другая спецтехника.

Жильцов знаменитого дома на ул. Маршала Жукова, 5/1 попросили найти себе новое жилье — на время. Правда, судя по всему, это касается лишь обитателей квартир, расположенных в пятом подъезде.

На следующей неделе, с 19 по 22 июня, будут проводить реконструкцию. Об этом сообщают местные общественники в соцсети, здесь же приведен фрагмент письма от подрядной организации.

— В этот период, с 08.00 до 17.00 около пятого подъезда будут производиться работы с применением спецтехники. Так как подъезд является аварийным, запрещается нахождение людей в здании в момент проведения технических работ, — гласит текст письма.

Жильцов дома попросили покинуть квартиры на это время, а также освободить проезд к подъезду. Что будет происходить по факту — пока остается догадываться.

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