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13:19 (мск), источник: Новости Перми

Суд снял с Константина Окунева «золотой парашют» в 620 тыс. рублей

Президиум Пермского краевого суда 16 июня отменил решение о взыскании с ООО «Пивоопторг» в пользу бывшего гендиректора, экс-депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева компенсации в 620 рублей, удовлетворив кассационную жалобу конкурсного управляющего этой компании-банкрота.

Заочным решением от 23 августа 2016 года Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск Окунева о «золотом парашюте» — компенсации в 100 МРОТ при увольнении. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 3 марта 2017 года согласилась с этим. Однако кассационная инстанция прислушалась к доводам конкурсного управляющего ООО «Пивооптторг» Дмитрия Щербаня и признала оба судебных акта незаконными.

Выступая 16 июня 2017 года на кассационном рассмотрении, юрист Ирина Дейкина обосновала позицию конкурсного управляющего. Компенсация, по своей сути, должна уменьшить неблагоприятные последствия при увольнении. Окунев покинул предприятие по собственному желанию, когда в отношении ООО «Пивооптторг» началось конкурсное производство. Поскольку трудовой договор с ним не был оформлен надлежащим образом, его нельзя признать заключенным. Значит, для выплаты компенсации нет оснований.

Юрист Виктория Буторина, представляющая интересы Окунева, привела ряд цифр в его защиту. Оклад гендиректора в 60 тыс. рублей она назвала символическим в сравнении с активами предприятия, которые превышали 600 млн рублей. Признанное банкротом ООО «Пивоопторг» и сейчас получает доход. Так, ежемесячная выручка от ТРЦ «Разгуляй» оценивается в 1,8 млн рублей. Компенсация для бывшего гендиректора не нарушает права ООО «Пивоопторг» и кредиторов.
«Это спор между двумя конкурсными массами, поскольку обе стороны — банкроты», — заявила юрист Буторина.

Президиум 16 июня отменил все ранее принятые решения и направил гражданское дело на новое разбирательство в Свердловский районный суд Перми.

Напомним, требования кредиторов к банкроту Окуневу превышают 900 млн рублей. С учетом того, что на его иждивении находятся жена и трое несовершеннолетних детей, арбитражный суд Пермского края 17 марта 2017 года исключил из конкурсной массы ежемесячные расходы должника в сумме 14 956 рублей. Это нынешняя официальная зарплата Окунева в ООО «Ветеран-2».

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