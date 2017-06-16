Четыре банка заблокировали карточки БСБ Банка
МИНСК, 16 июн — Sputnik. ЗАО «БСБ Банк» предупредил держателей своих пластиковых карт о трудностях с расчетами
МИНСК, 16 июн — Sputnik. ЗАО «БСБ Банк» предупредил держателей своих пластиковых карт о трудностях с расчетами
С 26 июня Национальный банк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами. В четверг БСБ Банк предупредил держателей пластиковых карт и владельцев счетов о том, что они должны до 26 июня снять деньги. При этом банк отметил, что сделать это можно в любом банкомате: принято решение о том, что комиссия за снятие наличных взиматься не будет.
«На данный момент Белинвестбанк, Белагропромбанк,
В банке отмечают, что клиенты могут снять денежные средства в банкоматах.
«БСБ Банк оперативно будет вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах, познакомиться с ней можно на нашем сайте. Если денежные средства в
Банк отмечает, что снять денежные средства можно свободно в банкоматах системы СБС: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк
На сайте банка размещен полный список адресов банкоматов, которые пока доступны для снятия денежных средств по карточкам