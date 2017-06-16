Строительство Ворошиловского моста вышло на финишную прямую

Строительство переправы вышло на финишную прямую. Сейчас рабочие укладывают асфальт, устанавливают перила и систему освещения. По словам строителей, уже в середине сентября жители города получат новый шестиполосный мост с пропускной способностью до 85-ти тысяч машин в сутки.

«На сегодняшний момент идут окончательные работы по подготовке объекта к сдаче. Установка инженерных блоков, подводка всех коммуникаций на инженерный пост, покраска, отделка, устройство тротуаров», — говорит директор ростовской территориальной фирмы «Мостоотряд 10» ОАО «Мостотрест» Александр Голошивец.