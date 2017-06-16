Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Что дарить врачам: главные правила
«Цирк с подставными вопросами»: жёсткие вопросы Путину на экране
Врачи успешно провели редкую операцию по разделению близнецов
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине «выставили на продажу» завтрак с чиновницей – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
13:37 (мск), источник: Om1.ru

РЭК установила льготные тарифы в районах Омской области

Для жителей города эти бонусы действовать не будут.

Сегодня, 16 июня, на правлении РЭК Омской области были утверждены льготные тарифы для ряда районов. Правлением РЭК утверждено 82 льготных тарифа, из них 64 — на теплоснабжение, 1 — на горячую воду, 11 — на питьевую воду и 6 — на водоотведение.

На компенсацию льгот из областного бюджета потратят 16 миллионов рублей. Из этой суммы 2,8 миллионов рублей получат ресурсоснабжающие предприятия Муромцевского района. Большую часть компенсации получат компании Любинского района.

Однако в части районов льготы уберут, передает «Новый Омск». Это тариф на водоотведение в Крутинском районе и тариф на тепло и воду в Большереченском районе.

Также не будет льгот на холодную воду и тепло в Омске.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омскому мэру Двораковскому показали термопрофилирование ремиксером на улице Ватутина
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Мутко перед Кубком конфедераций выучил самоучитель английского
Центробанк снизил ключевую ставку до 9%
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
Число жертв пожара в лондонской многоэтажке достигло 30 человек
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь