РЭК установила льготные тарифы в районах Омской области
Для жителей города эти бонусы действовать не будут.
Для жителей города эти бонусы действовать не будут.
Сегодня, 16 июня, на правлении РЭК Омской области были утверждены льготные тарифы для ряда районов. Правлением РЭК утверждено 82 льготных тарифа, из них 64 — на теплоснабжение, 1 — на горячую воду, 11 — на питьевую воду и 6 — на водоотведение.
На компенсацию льгот из областного бюджета потратят 16 миллионов рублей. Из этой суммы 2,8 миллионов рублей получат ресурсоснабжающие предприятия Муромцевского района. Большую часть компенсации получат компании Любинского района.
Однако в части районов льготы уберут, передает «Новый Омск». Это тариф на водоотведение в Крутинском районе и тариф на тепло и воду в Большереченском районе.
Также не будет льгот на холодную воду и тепло в Омске.