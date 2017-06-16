РЭК установила льготные тарифы в районах Омской области

Сегодня, 16 июня, на правлении РЭК Омской области были утверждены льготные тарифы для ряда районов. Правлением РЭК утверждено 82 льготных тарифа, из них 64 — на теплоснабжение, 1 — на горячую воду, 11 — на питьевую воду и 6 — на водоотведение.

На компенсацию льгот из областного бюджета потратят 16 миллионов рублей. Из этой суммы 2,8 миллионов рублей получат ресурсоснабжающие предприятия Муромцевского района. Большую часть компенсации получат компании Любинского района.

Однако в части районов льготы уберут, передает «Новый Омск». Это тариф на водоотведение в Крутинском районе и тариф на тепло и воду в Большереченском районе.

Также не будет льгот на холодную воду и тепло в Омске.