Жара поможет Казахстану выполнять обязательства по ОПЕК

«По маю средняя добыча была 1,7 миллиона баррелей в сутки, это близко к нашим обязательствам. Вы знаете, что в январе мы перевыполнили свои обязательства, в феврале выполнили, в марте недовыполнили, в апреле тоже были проблемы, в мае мы были близки, а в июне мы стараемся», — сказал министр.

Он отметил, что выполнять обязательства в рамках взятых на себя контрольных цифр сложно, потому что наблюдается рост добычи нефти на Кашагане.

«От этого никуда не денешься, но мы частично нивелируем рост добычи на других месторождениях, это, в первую очередь, Актюбинская и Кызылординская области. В этом году от 30−40 тысяч баррелей в сутки уже происходит снижение», — сообщил Бозумбаев.

Министр также привел данные по Кашагану: в среднем 160−180 тысяч баррелей за первые 15 дней июня добыли на этом месторождении.

«Мы предполагаем, что добыча будет на этом уровне. Есть пики, но не каждый день», — указал он.

Министр с оптимизмом оценивает шансы по выполнению Казахстаном своих обязательств в ближайшие месяцы, так как сократить добычу естественным образом помогает жара.

«Месторождения у нас высокосернистые, с большим количеством газа. Ключевые месторождения — Кашаган, Карачаганак и Тенгиз — зависят от работы газовых компрессоров. Когда жарко, их мощность снижается, газа меньше закачивается, соответственно нефти меньше можно извлекать. Поэтому лето позволит нам более добросовестно выполнять свои обязательства», — заключил Бозумбаев.