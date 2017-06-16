В одном из районов Уфы отключат холодную и горячую воду

Жители Калининского района останутся на один день без горячей и холодной воды. Как сообщили в МУП «Уфаводоканал», 19 июня с 10.00 до 18.00 отключат воду по следующим адресам: улица Мушникова, 7/1 и 5/2.

21 июня с 10.00 до 18.00 для замены задвижки по улице Шумавцова, 23 отключат водоснабжение по улице Шумавцова, 21, 23, а также по улицам Маяковского, 16, Победы, 11, Шумавцова, 19, в административном здании на улице Первомайской, 32а, и в химчистке по улице Шумавцова, 23а.