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13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы отключат холодную и горячую воду

Причина: плановые ремонтные работы.

Жители Калининского района останутся на один день без горячей и холодной воды. Как сообщили в МУП «Уфаводоканал», 19 июня с 10.00 до 18.00 отключат воду по следующим адресам: улица Мушникова, 7/1 и 5/2.

21 июня с 10.00 до 18.00 для замены задвижки по улице Шумавцова, 23 отключат водоснабжение по улице Шумавцова, 21, 23, а также по улицам Маяковского, 16, Победы, 11, Шумавцова, 19, в административном здании на улице Первомайской, 32а, и в химчистке по улице Шумавцова, 23а.

22 июня с 10.00 до 22.00 из-за плановых ремонтных работ приостановят водоснабжение по следующим адресам: по улице Кольцевой, 136/1, 138/1, 134/1, 136/1, 138/1, 134а.

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