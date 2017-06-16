В Беларуси стимулируется заготовка металлолома у населения
16 июня, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня подписал указ № 212 «Об открытии специальных счетов», сообщили БЕЛТА в
16 июня, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня подписал указ № 212 «Об открытии специальных счетов», сообщили БЕЛТА в
Документом предусматривается открытие специальных счетов заготовительными организациями ГО «Белвторчермет» в обслуживающих банках, которые будут пополняться за счет финансовых ресурсов основного потребителя металлолома — ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» для дальнейших расчетов с ломосдатчиками.
Указ направлен на стимулирование заготовки металлолома у населения, его более полного вовлечения в хозяйственный оборот страны.