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14:29 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси стимулируется заготовка металлолома у населения

16 июня, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня подписал указ № 212 «Об открытии специальных счетов», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Документом предусматривается открытие специальных счетов заготовительными организациями ГО «Белвторчермет» в обслуживающих банках, которые будут пополняться за счет финансовых ресурсов основного потребителя металлолома — ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» для дальнейших расчетов с ломосдатчиками.

Указ направлен на стимулирование заготовки металлолома у населения, его более полного вовлечения в хозяйственный оборот страны.

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