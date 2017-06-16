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13:40 (мск), источник: RNS

ЦБ снизил ключевую ставку до 9%

Совет директоров Банка России на заседании 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 9%, сообщил регулятор. Это третье снижение за четыре месяца — ЦБ снижал ключевую ставку в марте и апреле на 0,25 и 0,5 п.п. соответственно.

Источник: Reuters

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью корпоративному изданию коммуникационного агентства EM, что допускает дальнейшее снижение ключевой ставки.

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«Согласно нашему анализу, в состоянии устойчивого равновесия номинальные процентные ставки составят 6,5−6,7% с учетом нашей цели по инфляции 4%. Таким образом, есть пространство для смягчения монетарной политики, поскольку сейчас ключевая ставка составляет 9,25%», — сказала она.

Рынок допускал снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. до 8,75% в связи с быстрым снижение инфляции.

«Фактически, низкая инфляция в настоящий момент — индикатор слабости экономической активности, которая не в последнюю очередь связана с консервативной бюджетной политикой (из-за чего на фоне роста средних зарплат реальные располагаемые доходы населения продолжают падение), а также слабым восстановлением потребительской уверенности. Сохранение этих тенденций, на наш взгляд, должно позволить ЦБ в перспективе более активно смягчать политику. Учитывая благоприятную динамику факторов, которые регулятор упоминал в качестве аргументов для снижения ставки на прошлом заседании, мы полагаем, что на заседании 16 июня есть основания для ее аналогичного снижения (на 50 б. п.)», — писали аналитики Райффайзенбанка.

«С начала года цены выросли на 1,3%, а значит, ЦБ вполне уверенно сможет добиться целевых 4% к концу года и легко может понизить ставки еще на 50 б. п. по итогам следующего, июньского, заседания по вопросам денежной политики», — писали ранее аналитики Sberbank CIB.

Комментарии
21
А Б
Ключевая ставка в размере 9% слишком велика для того, чтобы экономика РФ могла развиваться более динамично. Для примера, ключевая ставка банков США на сегодня колеблется в пределах от 0,5 до 0,75%. Разница, как видно, весьма разительная. Примерно такие же ставки, как и в США, у банков Европы. Именно этим и объясняется тот факт, что ЦБ РФ, лишённый возможности заимствования "дешёвых" денег за рубежом из-за введённых в отношении РФ санкций, не может являться хорошим стимулом для развития экономики РФ. Учитывая это, заявления о том, что санкции в отношении РФ благотворно влияют на её экономику, абсолютно безосновательны.
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Александр Романов
В попытке объяснить, как понижение ставки приводит к разгону инфляции, вы перехитрили самого себя)).
Потому, что к разгону инфляции приводит включение печатного станка, а понижение ставки приводит к повышению возможности взять кредит на развитие или старт-ап.
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Sergey Vedmanov
Никого это не радует! И не может радовать! Очередная бесполезная и абсолютно бессмысленная "акция" со стороны ЦБ. Бизнес ждёт от регулятора, куда как более решительных инициатив. А конкретна эта, как слона ладошкой по голяшке погладить. ) Эффект будет нулевым! ))
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Вести. Экономика. Банк России снизил ключевую ставку до 9%
14:12 (мск)© Ньюстюб
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