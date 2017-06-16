ЦБ снизил ключевую ставку до 9%

«Согласно нашему анализу, в состоянии устойчивого равновесия номинальные процентные ставки составят 6,5−6,7% с учетом нашей цели по инфляции 4%. Таким образом, есть пространство для смягчения монетарной политики, поскольку сейчас ключевая ставка составляет 9,25%», — сказала она.

Рынок допускал снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. до 8,75% в связи с быстрым снижение инфляции.

«Фактически, низкая инфляция в настоящий момент — индикатор слабости экономической активности, которая не в последнюю очередь связана с консервативной бюджетной политикой (из-за чего на фоне роста средних зарплат реальные располагаемые доходы населения продолжают падение), а также слабым восстановлением потребительской уверенности. Сохранение этих тенденций, на наш взгляд, должно позволить ЦБ в перспективе более активно смягчать политику. Учитывая благоприятную динамику факторов, которые регулятор упоминал в качестве аргументов для снижения ставки на прошлом заседании, мы полагаем, что на заседании 16 июня есть основания для ее аналогичного снижения (на 50 б. п.)», — писали аналитики Райффайзенбанка.

«С начала года цены выросли на 1,3%, а значит, ЦБ вполне уверенно сможет добиться целевых 4% к концу года и легко может понизить ставки еще на 50 б. п. по итогам следующего, июньского, заседания по вопросам денежной политики», — писали ранее аналитики Sberbank CIB.