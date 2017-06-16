Свердловскому ТФОМСу подкинут миллиард рублей
Из увеличившегося областного бюджета.
Из увеличившегося областного бюджета.
Правительство Свердловской области планирует увеличить расходы на медицину, строительство и газификацию. Дополнительные средства появятся за счет увеличения доходов регионального бюджета на 8,89 миллиарда рублей.
На здравоохранение будет дополнительно направлено 1,725 миллиарда рублей: 954 миллиона рублей получит Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, 661 миллион рублей — учреждения здравоохранения.
Министерству строительства и архитектуры планируют выделить 1,37 миллиарда рублей. Из этой суммы 50 миллионов пойдет на возведение родильного дома в Верхней Пышме, еще 50 миллионов — на строительство жилья для
Также 164 миллиона перечислят на газификацию домов пенсионеров.
Поправки в закон о бюджете Среднего Урала на 2017−2019 годы будут обсуждаться 27 июня, сообщили «Уралинформбюро» в