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13:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловскому ТФОМСу подкинут миллиард рублей

Из увеличившегося областного бюджета.

Источник: УралИнформБюро

Правительство Свердловской области планирует увеличить расходы на медицину, строительство и газификацию. Дополнительные средства появятся за счет увеличения доходов регионального бюджета на 8,89 миллиарда рублей.

На здравоохранение будет дополнительно направлено 1,725 миллиарда рублей: 954 миллиона рублей получит Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, 661 миллион рублей — учреждения здравоохранения.

Министерству строительства и архитектуры планируют выделить 1,37 миллиарда рублей. Из этой суммы 50 миллионов пойдет на возведение родильного дома в Верхней Пышме, еще 50 миллионов — на строительство жилья для детей-сирот, 450 миллионов направят на переселение из непригодных для жизни домов. На возведение объектов образования дополнительно предусмотрено 569 миллионов рублей. В частности, предполагается соорудить спортивные залы и площадки в школах Нижнего Тагила, Серова, Староуткинска, поставить пристрой к столовой школы № 7 Сухого Лога и реконструировать школу № 1 в Верхней Пышме.

Также 164 миллиона перечислят на газификацию домов пенсионеров.

Поправки в закон о бюджете Среднего Урала на 2017−2019 годы будут обсуждаться 27 июня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Заксобрания Свердловской области.

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