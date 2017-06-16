Свердловскому ТФОМСу подкинут миллиард рублей

Правительство Свердловской области планирует увеличить расходы на медицину, строительство и газификацию. Дополнительные средства появятся за счет увеличения доходов регионального бюджета на 8,89 миллиарда рублей.

На здравоохранение будет дополнительно направлено 1,725 миллиарда рублей: 954 миллиона рублей получит Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, 661 миллион рублей — учреждения здравоохранения.

Министерству строительства и архитектуры планируют выделить 1,37 миллиарда рублей. Из этой суммы 50 миллионов пойдет на возведение родильного дома в Верхней Пышме, еще 50 миллионов — на строительство жилья для детей-сирот, 450 миллионов направят на переселение из непригодных для жизни домов. На возведение объектов образования дополнительно предусмотрено 569 миллионов рублей. В частности, предполагается соорудить спортивные залы и площадки в школах Нижнего Тагила, Серова, Староуткинска, поставить пристрой к столовой школы № 7 Сухого Лога и реконструировать школу № 1 в Верхней Пышме.

Также 164 миллиона перечислят на газификацию домов пенсионеров.