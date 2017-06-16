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16:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: Затраты калининградцев на оплату услуг ЖКХ не должны превышать 20% семейного бюджета

Доля затрат на оплату коммунальных услуг по отношению к совокупному доходу семьи не должна превысить 20% по новой программе развития отрасли. Такое заявление сделал глава комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин.

Источник: Калининград.Ru

«В среднем по России введено такое понятие, что доля затрат на оплату услуг ЖКХ по отношению к общему семейному доходу не должна превышать 22%. Мы это чётко отслеживали в период подготовки программы развития коммунальной инфраструктуры. И у нас он не должен превысить 20%», — сообщил чиновник.

Он также отметил, что городские власти рассчитывают повысить привлекательность систем для инвесторов. Это позволит сократить количество бюджетных денег, направленных на развитие и поддержку отрасли.

— На сегодняшний день законодательство о концессиях позволяет развивать инженерные коммуникации в водоснабжении, водоотведении, энергетики с привлечением инвесторов. При наличии конкретной тарифной политики они могут работать без привлечения бюджетных средств, без ущерба населению, — сообщил Крупин.

Власти Калининграда разработали проект программы развития коммунальной инфраструктуры города до 2035 года. Документ направили в профессиональные сообщества и объединения для оценки. Внесённые замечания учтут при утверждении проекта. Кроме того, чиновники приглашают горожан принять участие в обсуждении программы на публичных слушаниях.

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