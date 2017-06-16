Эксперты предупреждают о проблеме «бесхозных газопроводов» в Молдове

Эксперты требуют от центральных властей приступить к внедрению путевого листа и обеспечить процесс регистрации собственности инвесторов, способствовавших строительству инфраструктуры НПГ и получению выгод в качестве инвесторов. Сегодня аналитики независимого центра Expert-Grup вернули этот вопрос на повестку дня общественных дебатов. Они обращают внимание, что программные документы, принятые правительством в 2001—2002 гг. по вопросу расширения распределительных сетей и направленные на рост уровня охвата населенных пунктов природным газом, не внесли ясности в отношении источников, из которых планируется финансирование соответствующих инвестиций. В программе не предусмотрены механизмы регистрации и статус частных инвесторов, в частности граждан, а также органов местной публичной администрации.

Трудности, возникшие на этапе одобрения этого грандиозного проекта, утроившего длину газораспределительных сетей, вызвали ряд проблем, которые до сих пор не решены:

Отсутствие окончательного статуса собственности инфраструктуры, построенной при содействии граждан, вызывает риск того, что «бесхозные газопроводы» затребуют себе третьи стороны;.

Тарифная несправедливость в отношении ассоциаций или групп потребителей, объявивших газопроводы в свою собственность и обязанных оплачивать такую же цену, что и другие потребители, без того, чтобы им компенсировали инвестиции;.

Инвестиционные расходы (капитальные ремонты) построенных гражданами и местной публичной администрацией газопроводов не включены в тариф, и на это не собираются необходимые средства.

Инфографика экспертов свидетельствует о том, что на начало 2017 года около 14,3 тыс. км сетей — 2/3 от общей длины сетей не включены в оборот, примерно 1250 км газораспределительных сетей не имеют хозяина. В этом контексте эксперты подчеркивают необходимость принятия центральными публичными властями путевого листа, что принесет ряд выгод.

Исполнительный директор Конгресса местных властей Виорел Фурдуй утверждает, что примэрии страны теряют огромные поступления в местные бюджеты из-за небрежности центральных властей в управлении этими сетями.

«Когда мы слышим, что обсуждаются программы экономического развития, мы спрашиваем — на основании чего? Развитие должно начаться с учета собственности, с использования и ввода в гражданский оборот. Местные сообщества теряют огромные суммы доходов, которые можно было бы направить на экономическое развитие. Давайте начнем с газопровода — это стратегический сектор для Молдовы. С одной стороны, мы выпрашиваем огромные суммы от доноров, а с другой стороны сотни миллионов леев обходят местные и национальные бюджеты», — сказал Фурдуй.