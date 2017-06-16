Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Киева спросил Путина, почему «Россия бросила Украину»
Найдены «гены бессонницы»
Путин отреагировал на слова о нем, как о самом богатом человеке
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Путин рассказал, как защитит Крым в случае нападения – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
14События недели в фотографиях
15:57 (мск), источник: Noi.md

Эксперты предупреждают о проблеме «бесхозных газопроводов» в Молдове

Экономические эксперты бьют тревогу в связи с нерешенной проблемой газопроводов, построенных в рамках так называемой «национальной программы газификации» (НПГ), сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Эксперты требуют от центральных властей приступить к внедрению путевого листа и обеспечить процесс регистрации собственности инвесторов, способствовавших строительству инфраструктуры НПГ и получению выгод в качестве инвесторов. Сегодня аналитики независимого центра Expert-Grup вернули этот вопрос на повестку дня общественных дебатов. Они обращают внимание, что программные документы, принятые правительством в 2001—2002 гг. по вопросу расширения распределительных сетей и направленные на рост уровня охвата населенных пунктов природным газом, не внесли ясности в отношении источников, из которых планируется финансирование соответствующих инвестиций. В программе не предусмотрены механизмы регистрации и статус частных инвесторов, в частности граждан, а также органов местной публичной администрации.

Трудности, возникшие на этапе одобрения этого грандиозного проекта, утроившего длину газораспределительных сетей, вызвали ряд проблем, которые до сих пор не решены:

Отсутствие окончательного статуса собственности инфраструктуры, построенной при содействии граждан, вызывает риск того, что «бесхозные газопроводы» затребуют себе третьи стороны;.

Тарифная несправедливость в отношении ассоциаций или групп потребителей, объявивших газопроводы в свою собственность и обязанных оплачивать такую же цену, что и другие потребители, без того, чтобы им компенсировали инвестиции;.

Инвестиционные расходы (капитальные ремонты) построенных гражданами и местной публичной администрацией газопроводов не включены в тариф, и на это не собираются необходимые средства.

Инфографика экспертов свидетельствует о том, что на начало 2017 года около 14,3 тыс. км сетей — 2/3 от общей длины сетей не включены в оборот, примерно 1250 км газораспределительных сетей не имеют хозяина. В этом контексте эксперты подчеркивают необходимость принятия центральными публичными властями путевого листа, что принесет ряд выгод.

Исполнительный директор Конгресса местных властей Виорел Фурдуй утверждает, что примэрии страны теряют огромные поступления в местные бюджеты из-за небрежности центральных властей в управлении этими сетями.

«Когда мы слышим, что обсуждаются программы экономического развития, мы спрашиваем — на основании чего? Развитие должно начаться с учета собственности, с использования и ввода в гражданский оборот. Местные сообщества теряют огромные суммы доходов, которые можно было бы направить на экономическое развитие. Давайте начнем с газопровода — это стратегический сектор для Молдовы. С одной стороны, мы выпрашиваем огромные суммы от доноров, а с другой стороны сотни миллионов леев обходят местные и национальные бюджеты», — сказал Фурдуй.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Фото с президентом и его семьей опубликовала консул Молдовы в Анталии
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
Центробанк снизил ключевую ставку до 9%
Следователи допросили обратившуюся к Путину онкобольную
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
Мизулину возмутила экспертиза гибели в ДТП якобы пьяного ребенка
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным Проведенная после ДТП экспертиза показала, что количество алкоголя в крови ребенка якобы соответствует 0,5 л водки
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь