Эксперты предупреждают о проблеме «бесхозных газопроводов» в Молдове
Экономические эксперты бьют тревогу в связи с нерешенной проблемой газопроводов, построенных в рамках так называемой «национальной программы газификации» (НПГ), сообщает NOI.md.
Экономические эксперты бьют тревогу в связи с нерешенной проблемой газопроводов, построенных в рамках так называемой «национальной программы газификации» (НПГ), сообщает NOI.md.
Эксперты требуют от центральных властей приступить к внедрению путевого листа и обеспечить процесс регистрации собственности инвесторов, способствовавших строительству инфраструктуры НПГ и получению выгод в качестве инвесторов. Сегодня аналитики независимого центра
Трудности, возникшие на этапе одобрения этого грандиозного проекта, утроившего длину газораспределительных сетей, вызвали ряд проблем, которые до сих пор не решены:
Отсутствие окончательного статуса собственности инфраструктуры, построенной при содействии граждан, вызывает риск того, что «бесхозные газопроводы» затребуют себе третьи стороны;.
Тарифная несправедливость в отношении ассоциаций или групп потребителей, объявивших газопроводы в свою собственность и обязанных оплачивать такую же цену, что и другие потребители, без того, чтобы им компенсировали инвестиции;.
Инвестиционные расходы (капитальные ремонты) построенных гражданами и местной публичной администрацией газопроводов не включены в тариф, и на это не собираются необходимые средства.
Инфографика экспертов свидетельствует о том, что на начало 2017 года около 14,3 тыс. км сетей — 2/3 от общей длины сетей не включены в оборот, примерно 1250 км газораспределительных сетей не имеют хозяина. В этом контексте эксперты подчеркивают необходимость принятия центральными публичными властями путевого листа, что принесет ряд выгод.
Исполнительный директор Конгресса местных властей Виорел Фурдуй утверждает, что примэрии страны теряют огромные поступления в местные бюджеты
«Когда мы слышим, что обсуждаются программы экономического развития, мы спрашиваем — на основании чего? Развитие должно начаться с учета собственности, с использования и ввода в гражданский оборот. Местные сообщества теряют огромные суммы доходов, которые можно было бы направить на экономическое развитие. Давайте начнем с газопровода — это стратегический сектор для Молдовы. С одной стороны, мы выпрашиваем огромные суммы от доноров, а с другой стороны сотни миллионов леев обходят местные и национальные бюджеты», — сказал Фурдуй.