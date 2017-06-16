В Краснодаре дорожники уложили асфальт в лужи

Краснодар. 16 июня — Новая Кубань. Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий сообщил, что подрядчик, допустивший нарушение установлен. Дорожное покрытие компания переделает за свой счет.

С начала июня в Краснодаре начался долгожданный ремонт дорог. Однако погодные условия не всегда позволяют вести работы. В погоне за соблюдением сроков, подрядные компании идут на нарушение норм.

Данный факт зафиксировал один из жителей краевой столицы. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как асфальтное покрытие укладывают во время интенсивного дождя.

Автор видео уточнил, что подобным образом ремонт дорожного полотна производили на ул. Шевченко:

— А потом говорят: почему асфальт отходит, лопается, — прокомментировал краснодарец.



Возмущения активиста возымели должное действие. Администрация обратила внимание на данный инцидент.



— Евгений Первышов дал команду разобраться, — прокомментировал Вербицкий на своей странице в Facebook.

К сожалению, подобные факты, вполне могут быть не единичны. На ремонт краснодарских дорог выделена не маленькая сумма и хотелось бы, чтобы денежные средства не только не «освоили», но ещё и хотя бы раз в жизни добросовестно отремонтировали дороги. Следовательно, горожанам не остается ничего иного, как проявлять активную гражданскую позицию. Иначе в краевой столице так и продолжат существовать две беды: дороги и те, кого из нас делают, вводя в заблуждение на каждом шагу.