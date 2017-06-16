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14:27 (мск), источник: Интерфакс

Жители 466 московских пятиэтажек проголосовали против реновации

При этом в почти 3000 домах снос и переезд поддерживают 80−90% жильцов.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — По итогам голосования на 15 июня, жители 466 московских домов решили выйти из программы реновации жилья, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев в пятницу в ходе круглого стола.

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«466 домов решили выйти из программы реновации, в 2312 домах — 90% голосуют «за» программу, а в 600 домах — 80% голосуют «за», — сказал Ермолаев.

По его словам, активнее всего граждане высказывают свое мнение через многофункциональные центры оказания госуслуг (МФЦ).

«Порядка 59% граждан голосуют через МФЦ, это можно делать семь дней в неделю 12 часов в сутки. Кроме того, существуют специальные передвижные автобусы, где можно проголосовать. 49% голосуют онлайн через систему “Активный гражданин” и только 25 домов провели собрание собственников», — отметил Ермолаев.

Он также добавил, что 41% проголосовавших воспользовался возможностью проверить, правильно ли учтен его голос. «Вопрос доверия очень важен для нас, впоследствии мы выложим все результаты, где будет показан каждый голос, каждой квартиры», — пообещал глава департамента.

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