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14:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские полицейские снесли киоск микрофинансовой организации

Сотрудники челябинской полиции демонтировали самовольно установленный павильон микрофинансовой организации, предлагавшей населению кредитные услуги.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД России по Челябинску, коммерческий объект был размещен у дома по улице Братьев Кашириных незаконно — у владельца павильона отсутствовали документы на использование этого земельного участка.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска 9 июня этого года вручил предпринимателю уведомление о сносе нелегальной постройки. Тот никак не отреагировал.

И действия представителей власти не заставили себя ждать. Сотрудники МКУ «Служба демонтажа и землеустройства» при поддержке стражей порядка демонтировали киоск МФО.

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