Челябинские полицейские снесли киоск микрофинансовой организации
Сотрудники челябинской полиции демонтировали самовольно установленный павильон микрофинансовой организации, предлагавшей населению кредитные услуги.
Сотрудники челябинской полиции демонтировали самовольно установленный павильон микрофинансовой организации, предлагавшей населению кредитные услуги.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД России по Челябинску, коммерческий объект был размещен у дома по улице Братьев Кашириных незаконно — у владельца павильона отсутствовали документы на использование этого земельного участка.
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска 9 июня этого года вручил предпринимателю уведомление о сносе нелегальной постройки. Тот никак не отреагировал.
И действия представителей власти не заставили себя ждать. Сотрудники МКУ «Служба демонтажа и землеустройства» при поддержке стражей порядка демонтировали киоск МФО.