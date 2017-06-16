Челябинские полицейские снесли киоск микрофинансовой организации

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД России по Челябинску, коммерческий объект был размещен у дома по улице Братьев Кашириных незаконно — у владельца павильона отсутствовали документы на использование этого земельного участка.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска 9 июня этого года вручил предпринимателю уведомление о сносе нелегальной постройки. Тот никак не отреагировал.

И действия представителей власти не заставили себя ждать. Сотрудники МКУ «Служба демонтажа и землеустройства» при поддержке стражей порядка демонтировали киоск МФО.