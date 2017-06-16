Крым закупил 44 троллейбуса с разработанными в Новосибирске приводами для горной местности

«Было поставлено (в Крым — прим. ТАСС) 44 троллейбуса для междугородней горной линии. Там очень высокие требования за счет того, что необходимо преодолевать высокие уклоны, а так как троллейбус междугородний, развивать хорошие скорости. Оборудование для этих троллейбусов имеет существенно большую мощность, чем для городских», — рассказал Музалевский.

Новосибирские НПФ «Ирбис» и НПФ «АРС-ТЕРМ» совместно производят комплекты оборудования для различных видов троллейбусов, при этом «Ирбис» отвечает за электроприводную часть, а «АРС-ТЕРМ» — за «инфраструктуру» троллейбуса от педалей и контакторов до системы управления аккумуляторами. Весь комплект поставляется на завод «Тролза» в городе Энгельсе Саратовской области, где собирают готовые троллейбусы.