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15:01 (мск), источник: Вести - Пермь

Власти Перми перенесли аукцион по ремонту сквера Розалии Землячки

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 83 миллионов рублей. Что планируется сделать в сквере?

Источник: Вести - Пермь

Власти Перми перенесли аукцион по ремонту сквера Розалии Землячки. Торги назначены на 10 июля. Ранее планировалось, что аукцион состоится 26 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 83 миллионов рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет провести реконструкцию фонтана и ремонт насосного оборудования, установить новые системы водоснабжения, детскую площадку, уличный туалет, а также урны, лавки и пешеходные дорожки. В сквере появятся новые фонари и ограждения.

Изменения планируются и в «зеленой» зоне сквера: ожидается посадка новых деревьев и кустарников. Подрядчик также должен провести осмотр всех люков, колодцев, подземных коммуникаций на территории сквера до начала работ и после их окончания. Все работы подрядчик будет обязан завершить до 28 декабря 2018 года.

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