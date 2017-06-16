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15:00 (мск), источник: "Российская газета"

Строители собрали железнодорожную арку Крымского моста

По словам начальника Упрдор «Тамань» Романа Новикова, арка собрана из 400 крупных элементов, которые монтировались в течение года. Длина стыковых швов на железнодорожной арке составляет почти четыре километра, а вес 600 тысяч накрепко закрученных болтов — 380 тонн.

— Нам предстоит смонтировать водоотводы, гидроизоляцию, смотровые ходы для обслуживания арки, установить освещение, а также окрасить конструкцию в сигнальный белый цвет, — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков. — Визуально арка будет ярче других конструкций моста.

Параллельно на керченском берегу продолжается сборка второго арочного пролета — автодорожного. Он готов почти на 80 процентов. После того как обе арки будут построены, их переправят на понтонах и установят на фарватерные опоры — сначала железнодорожную, а затем — автодорожную. В результате под мостом образуется свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды, через которое будут проходить суда.

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— Для безопасного судоходства предусмотрены все необходимые конструктивные элементы, — говорит замдиректора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас. — На пролетах к моменту монтажа будет установлена судовая сигнализация, а так как арки будут возвышаться над водой на 80 метров, учтены требования по аэронавигационной сигнализации.

Железнодорожный сегмент конструктивно представляет собой гибрид пролетного строения и арки, которые соединены подвесными конструкциями. Такая комбинированная система обеспечивает жесткость и устойчивость строения к деформациям при движении тяжелых грузовых вагонов. Вес железнодорожной арки больше автодорожной на тысячу тонн.

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