Строители собрали железнодорожную арку Крымского моста

— Нам предстоит смонтировать водоотводы, гидроизоляцию, смотровые ходы для обслуживания арки, установить освещение, а также окрасить конструкцию в сигнальный белый цвет, — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков. — Визуально арка будет ярче других конструкций моста.

Параллельно на керченском берегу продолжается сборка второго арочного пролета — автодорожного. Он готов почти на 80 процентов. После того как обе арки будут построены, их переправят на понтонах и установят на фарватерные опоры — сначала железнодорожную, а затем — автодорожную. В результате под мостом образуется свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды, через которое будут проходить суда.