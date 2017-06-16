Пограничники «накрыли» крупную партию левого вина

В ходе спецоперации был задержан 35-летний мужчина, житель села Садова, Каларашского района. Его остановили на трассе Кишинев-Унгены.

При обыске микроавтобуса полиция обнаружила 381 литр вина неизвестного происхождения, без сопроводительных документов и акцизных марок.

На данный момент проводится расследование по делу.