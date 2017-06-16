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18:08 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области планируют создать предприятие по переработке батареек

Об этом шла речь на заседании координационного совета по решению природоохранных проблем Ассоциации «Юг».

Источник: РИАЦ

Представители от Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области обсудили общие для всех территорий экологические проблемы. Среди них — вывоз и переработка коммунальных отходов, стабилизация водохозяйственной обстановки, создание особо охраняемых природных территорий регионального значения.

— Сегодня мы собрались обсудить наиболее важные вопросы, которые будут решаться не только на местном уровне, но и на уровне федерации, — отметил председатель исполнительного комитета ассоциации «Юг» Павел Пронин. — По итогам этого совещание будет направлено обращение в Госдуму, Министерство природных ресурсов и ряд других федеральных ведомств.

Один из вопросов, поднятый экологами, касался создания межрегиональной системы предприятий по переработке отходов, в частности, гальванических элементов питания. В настоящее время отслужившие свой срок батарейки отправляются вместе с другими коммунальными отходами в мусорные контейнеры и далее транспортируется на полигоны, не предназначенные для хранения такого вида отходов. В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью. Ближайший завод по переработке батареек находится в Челябинске.

— Мы предлагаем создание межрегионального объекта переработки батареек, образующихся на территории ЮФО, — заявил первый заместитель председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексей Резников. — Внедрение системы сбора батарейка у населения предусмотрено в плане основных мероприятий Года экологии.

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Он отметил, что транспортировка батареек в Челябинск может составить существенную часть оплаты абонентской платы населения по обслуживанию контейнерных площадок. Утилизация 1 килограмма батареек без учета доставки составляет 80 рублей. Поэтому Волгоградская область и выступила с предложением о создании совместного перерабатывающего комплекса. Учитывая то, что строительство объектов по переработке отходов является дорогостоящим мероприятием, администрация Волгоградской области готова начать переговоры с инвестором, осуществляющим создание мусороперерабатывающих мощностей на территории региона, по приему отходов, образующихся на территории соседних субъектов Российской Федерации, входящих в состав ассоциации «Юг».

По итогам заседания ассоциация выступила с предложением к Правительству РФ внести батарейки в перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, тем самым подключив производителей к решению экологических вопросов.

Также волгоградские экологи в ходе заседания озвучили ряд инициатив, касающихся ужесточения наказания граждан, которые вывозят мусор в лесополосы и балки, а также незаконно разрабатывает недра. Зачастую инспекторы облкомприроды ловят за эти нарушения одних и тех же граждан, за которыми на самом деле стоят юридические лица. И штраф в несколько тысяч рублей для них — сущие пустяки. Поэтому было предложено увеличить штрафы на граждан до 60 тысяч рублей и ужесточить наказание для тех, кто повторно совершает подробное правонарушение.

— С прошлого года инспекторы начали внедрять практику изъятия техники- погрузчиков, самосвалов — на время рассмотрения дела об административном правонарушении. Тем самым нарушители терпят значительные убытки, — рассказал начальник отдела государственного экологического надзора облкомприроды Роман Федченко.

Помимо штрафа, выписанного облкомприроды, нарушитель получает штрафы от других органов — Росприроднадзора, налоговой службы (за незаконную предпринимательскую деятельность — до 40 тысяч рублей), от ГИБДД. В последнем случае сотрудники полиции штрафуют нарушителя за незаконную перевозку опасного груза, которым являются отходы 1−4 класса. На юридическое лицо штраф достигает до 400 тысяч рублей, на граждан -вплоть до лишения прав до полугода. Эти меры позволяют пресечь незаконную деятельность отдельных граждан и сократить число подобных нарушений.

Нужно сказать, что Волгоградская область принимает активное участие в решении природоохранных проблем юга России. Регион в числе первых в стране утвердил свою территориальную схему размещения коммунальных отходов. Разработанный в Волгограде кластерный подход вызвал интерес у представителей многих субъектов РФ, в том числе и в ЮФО. Также Волгоградская область оказалась в числе лидеров по объему освоенных средств федерального бюджета. Более 1 млрд рублей было потрачено в 2016 году на реализацию водохозяйственных и водоохранных мероприятий. Самый глобальный проект — укрепление правого берега Волги в Волгограде.

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