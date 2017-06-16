В Волгоградской области планируют создать предприятие по переработке батареек

Представители от Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области обсудили общие для всех территорий экологические проблемы. Среди них — вывоз и переработка коммунальных отходов, стабилизация водохозяйственной обстановки, создание особо охраняемых природных территорий регионального значения.

— Сегодня мы собрались обсудить наиболее важные вопросы, которые будут решаться не только на местном уровне, но и на уровне федерации, — отметил председатель исполнительного комитета ассоциации «Юг» Павел Пронин. — По итогам этого совещание будет направлено обращение в Госдуму, Министерство природных ресурсов и ряд других федеральных ведомств.

Один из вопросов, поднятый экологами, касался создания межрегиональной системы предприятий по переработке отходов, в частности, гальванических элементов питания. В настоящее время отслужившие свой срок батарейки отправляются вместе с другими коммунальными отходами в мусорные контейнеры и далее транспортируется на полигоны, не предназначенные для хранения такого вида отходов. В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью. Ближайший завод по переработке батареек находится в Челябинске.

— Мы предлагаем создание межрегионального объекта переработки батареек, образующихся на территории ЮФО, — заявил первый заместитель председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексей Резников. — Внедрение системы сбора батарейка у населения предусмотрено в плане основных мероприятий Года экологии.