В Волгоградской области планируют создать предприятие по переработке батареек
Об этом шла речь на заседании координационного совета по решению природоохранных проблем Ассоциации «Юг».
Об этом шла речь на заседании координационного совета по решению природоохранных проблем Ассоциации «Юг».
Представители от Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области обсудили общие для всех территорий экологические проблемы. Среди них — вывоз и переработка коммунальных отходов, стабилизация водохозяйственной обстановки, создание особо охраняемых природных территорий регионального значения.
— Сегодня мы собрались обсудить наиболее важные вопросы, которые будут решаться не только на местном уровне, но и на уровне федерации, — отметил председатель исполнительного комитета ассоциации «Юг» Павел Пронин. — По итогам этого совещание будет направлено обращение в Госдуму, Министерство природных ресурсов и ряд других федеральных ведомств.
Один из вопросов, поднятый экологами, касался создания межрегиональной системы предприятий по переработке отходов, в частности, гальванических элементов питания. В настоящее время отслужившие свой срок батарейки отправляются вместе с другими коммунальными отходами в мусорные контейнеры и далее транспортируется на полигоны, не предназначенные для хранения такого вида отходов. В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью. Ближайший завод по переработке батареек находится в Челябинске.
— Мы предлагаем создание межрегионального объекта переработки батареек, образующихся на территории ЮФО, — заявил первый заместитель председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексей Резников. — Внедрение системы сбора батарейка у населения предусмотрено в плане основных мероприятий Года экологии.
Он отметил, что транспортировка батареек в Челябинск может составить существенную часть оплаты абонентской платы населения по обслуживанию контейнерных площадок. Утилизация 1 килограмма батареек без учета доставки составляет 80 рублей. Поэтому Волгоградская область и выступила с предложением о создании совместного перерабатывающего комплекса. Учитывая то, что строительство объектов по переработке отходов является дорогостоящим мероприятием, администрация Волгоградской области готова начать переговоры с инвестором, осуществляющим создание мусороперерабатывающих мощностей на территории региона, по приему отходов, образующихся на территории соседних субъектов Российской Федерации, входящих в состав ассоциации «Юг».
По итогам заседания ассоциация выступила с предложением к Правительству РФ внести батарейки в перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, тем самым подключив производителей к решению экологических вопросов.
Также волгоградские экологи в ходе заседания озвучили ряд инициатив, касающихся ужесточения наказания граждан, которые вывозят мусор в лесополосы и балки, а также незаконно разрабатывает недра. Зачастую инспекторы облкомприроды ловят за эти нарушения одних и тех же граждан, за которыми на самом деле стоят юридические лица. И штраф в несколько тысяч рублей для них — сущие пустяки. Поэтому было предложено увеличить штрафы на граждан до 60 тысяч рублей и ужесточить наказание для тех, кто повторно совершает подробное правонарушение.
— С прошлого года инспекторы начали внедрять практику изъятия техники- погрузчиков, самосвалов — на время рассмотрения дела об административном правонарушении. Тем самым нарушители терпят значительные убытки, — рассказал начальник отдела государственного экологического надзора облкомприроды Роман Федченко.
Помимо штрафа, выписанного облкомприроды, нарушитель получает штрафы от других органов — Росприроднадзора, налоговой службы (за незаконную предпринимательскую деятельность — до 40 тысяч рублей), от ГИБДД. В последнем случае сотрудники полиции штрафуют нарушителя за незаконную перевозку опасного груза, которым являются отходы 1−4 класса. На юридическое лицо штраф достигает до 400 тысяч рублей, на граждан -вплоть до лишения прав до полугода. Эти меры позволяют пресечь незаконную деятельность отдельных граждан и сократить число подобных нарушений.
Нужно сказать, что Волгоградская область принимает активное участие в решении природоохранных проблем юга России. Регион в числе первых в стране утвердил свою территориальную схему размещения коммунальных отходов. Разработанный в Волгограде кластерный подход вызвал интерес у представителей многих субъектов РФ, в том числе и в ЮФО. Также Волгоградская область оказалась в числе лидеров по объему освоенных средств федерального бюджета. Более 1 млрд рублей было потрачено в 2016 году на реализацию водохозяйственных и водоохранных мероприятий. Самый глобальный проект — укрепление правого берега Волги в Волгограде.